José Kanté otrzymał powołanie do reprezentacji Gwinei na listopadowe mecze eliminacji Pucharu Narodów Afryki z Czadem. Mecze zostaną rozegrane 11 listopada w Konakry i 15 listopada w Ndżamenie. Od meczu z Pogonią Szczecin zawodnik nie trenuje z drużyną Legii ponieważ ma infekcję wirusową - do tej pory badania nie wykazały COVID-19.

