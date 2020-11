Z Lechem bez Slisza i Pekharta. Szansa dla Rosołka

+ dodaj komentarz

MOŻE TO jeśli były doskonały piłkarz, który jednak nie ma poważnego doświadczenia w pracy w żadnym klubie, przychodzi i mówi, że chciałby zostać dyrektorem sportowym Legii, to w takiej sytuacji odmawiam. A to potem te same osoby występują w różnych mediach w rolach ekspertów i przy każdej okazji publicznie krytykują mnie lub klub. Nie traktuję tego merytorycznie. Uważam, że aby wypowiadać się jako ekspert na temat zarządzania klubem, trzeba mieć w tym jakieś doświadczenie, pełnić jakąś rolę zarządczą, odnieść jakiś sukces.



A MOŻE TO Dla mnie Bogusław Leśnodorski jest jak huba. Przyczepia się do drzewa, na początku wygląda to nawet ładnie, ale potem zaczyna się drenaż i po jakimś czasie takie drzewo obumiera. Przecież on nigdy nie zainwestował w żaden klub swoich pieniędzy, nie ponosił żadnego ryzyka, a raczej głównym celem było i jest zarabianie. Rozumiem oczywiście, że teraz robi wszystko, żeby znowu zaistnieć w polskiej piłce, bo poza nią nie ma żadnej pozycji. Zanim pojawił się w Legii, był osobą anonimową. To Legia go stworzyła medialnie. Teraz też chce się liczyć, pozycjonować jako ktoś wpływowy.



KOLEJNE Legia to najsilniejsza marka sportowa w Polsce i wyznacza swoje własne cele. Nie ma drugiego takiego klubu w Polsce. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przez kilka lat nic nie wygrać. Wyobraża pan sobie Legię bez tytułu przez kilka lat? Tego nie zaakceptuję ani ja, ani nasi kibice. Piotrek Rutkowski może sobie powiedzieć: dobra, w tym czy tamtym roku nie walczymy o nic. Ja tak powiedzieć nie mogę i nie chcę! Każdy sezon to musi być walka o tytuł. Natomiast co do szkolenia, to zrobili fajną robotę i to jest słuszny kierunek.



I KLUCZOWE Gdyby Kapustka był w formie, to grałby w Anglii albo we Włoszech, nie wróciłby do Polski. Gdyby Valencia był w topowej dyspozycji, to dziś grałby w Anglii. Takie są nasze realia... Problemem jednak, jak tak teraz wracam myślami do tych momentów, nie był mecz z Omonią czy Karabachem. To już była tylko konsekwencja. Problem pojawił się w maju.



OD POWROTU PO KORONAVIRUSIE LEGIA GRAŁA PIACH I TU cytat W maju?



Tak, w maju. Teraz uważam, że powinienem był wymagać od Vuko więcej. On koncentrował się na tym, żeby dowieźć mistrzostwo, a ja powinienem był być wściekły, że nie wygrywamy go z 10 punktami przewagi. Mówiąc wprost: w drużynie powinno być więcej ognia, rywalizacji o miejsce w składzie. Tymczasem zaczęło to trochę wyglądać tak, że zespół może i jest razem, ale w jakimś sensie w swojej strefie komfortu, zbyt dużej. Jeśli w drużynie nie ma wystarczającej rywalizacji, jeśli nie ma agresji na treningach, to potem brakuje charakteru w meczach. Dlatego myślę, że już wtedy powinniśmy z Radkiem Kucharskim mocniej tym wstrząsnąć.

