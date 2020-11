Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 7 listopada 2020 r. 21:06 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi, mimo mocno okrojonego składu pokonali 3-2 Znicz Pruszków w przedostatniej kolejce CLJ U17. Gracze z rocznika 2006 w meczu na szczycie pokonali z kolei Escolę i triumfowali w rozgrywkach CLJ U15 (gr. A) w rundzie jesiennej. Ligę na I miejscu zakończą też gracze o rok starsi (U16), którzy zremisowali z Escolą Varsovia 2-2. W lidze U14 legioniści ulegli 2-4 Varsovii. Zespół LSS U10A dobrze zaprezentował się w pojedynku z Championem II Otwock U11. Drużyny U10 i U11 Akademii zagrały sparingi z Rakowem Częstochowa.



Mecze ligowe rozegrali też zawodnicy z drużyn LSS: U10B, U12 i U11B.



CLJ U17: Legia Warszawa 3-2 (3-0) Znicz Pruszków 04

Gole:

1-0 3 min. Dawid Kiedrowicz (as. Patryk Winiarski)

2-0 13 min. Jordan Majchrzak (as. Dawid Kiedrowicz)

3-0 35 min. Maddox Sobociński (as. Bartosz Dziemidowicz)



Strzały (celne) [30-90']: Legia 11 (6) - Znicz 13 (5)



Legia: Tomasz Zieliński [05] – Patryk Winiarski, Tomasz Okulicki (82' Szymon Gaj [05]), Kacper Wnorowski, Jakub Rutkowski (Kpt) – Bartosz Mikołajczyk [05], Patryk Bek, Maddox Sobociński – Dawid Kiedrowicz, Jordan Majchrzak, Bartosz Dziemidowicz

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U16 2-2 (0-0) Escola Varsovia 05

Gole:

0-1 47 min. Tomasz Walczak b.a.

1-1 52 min. Kacper Rojkowicz (z rzutu wolnego)

2-1 72 min. Maks Stangret (as. Roman Zhuk)

2-2 81 min. Tomasz Walczak (as. Gustaw Żebrowski)



Strzały (celne): Legia 11 (7) - Escola 17 (8)



Legia: Hubert Nowak [06] – Szymon Gaj (75' Hubert Ogórek), Ignacy Morawski, Bartosz Krasuski, Kacper Stankiewicz – Kajetan Pysz [06], Oskar Lachowicz, Kacper Rojkowicz Ż – Roman Żuk [06], Maksymilian Stangret, Lucio Ceci. Rezerwa: Piotr Zieliński [06], Franciszek Saganowski [06]

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Escola Varsovia 06 0-3 (0-1) Legia U15

Gole:

0-1 3 min. Mateusz Sitek (as. Jakub Grzejszczak)

0-2 77 min. Mateusz Sitek (as. Jakub Kowalski)

0-3 80 min. Jakub Kowalski (as. Karol Kosiorek)



Strzały (celne): Escola 10 (2) - Legia 10 (5)



Legia: Michał Malinowski – Franciszek Saganowski, Rafał Boczoń, Fryderyk Misztal, Jakub Grzejszczak – Kacper Bogusiewicz, Maciej Saletra, Piotr Zieliński (57' Igor Rosa) – Oliwier Olewiński (46' Jakub Kowalski), Mateusz Sitek, Karol Kosiorek

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 2-4 (1-1) UKS Varsovia U14

Gole:

1-0 9 min. Aleks Płoszka (as. Szymon Chojecki)

1-1 24 min. Bartosz Laskowski

1-2 49 min. Aleks Gawarecki

1-3 60 min. Bartosz Laskowski (rzut karny)

2-3 65 min. Maciej Jeleński (dob. strzału Sebastiana Baranowskiego)

2-4 73 min. Maks Michałowski



Strzały (celne): Legia 21 (7) - Varsovia 13 (10)



Legia: Dawid Ostrowski - Dawid Foks Ż, Leon Ziętek, Jan Leszczyński, Mikołaj Kotarba, Mateusz Różański, Kuba Nawrocki, Michał Korba Ż, Leon Falecki, Aleks Płoszka, Szymon Chojecki, Maciej Jeleński, Kuba Solecki, Michał Reterski, Sebastian Baranowski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia LSS U10A - OKS Champion II Otwock 10/11



Legioniści rozegrali dziś swoje ostatnie spotkanie ligowe w tej rundzie. Podobnie jak w przypadku meczu z Barca Academy II, także mecz z Championem II Otwock można uznać za nieco bardziej udany od pierwszego spotkania. Oba zespoły grały "na tak" i zdobyły więcej goli niż w pierwszym spotkaniu. Podopieczni Michała Koniecznego w obecnej rundzie tylko raz stracili punkty, jednak na ostateczne rozstrzygnięcia będą musieli czekać do zakończenia spotkań przez pozostałe drużyny.