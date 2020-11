Dariusz Żuraw (trener Lecha): Nie powiem chyba nic mądrego w momencie, kiedy przegraliśmy mecz w 92. minucie, w ostatniej akcji. Spotkanie było wyrównane, raz przeważała Legia, raz my. Kolejny raz w meczu ligowym zachowaliśmy się przy straconych bramkach naiwnie, a można nawet powiedzieć, że frajersko w tej ostatniej sytuacji. Dużo pracy przed nami.

Miodek won - 1 godzinę temu, *.47.62 Czy zarząd Amiki zakupił już na AliExpress zapas maści na ból doopy dla całej pyrlandii odpowiedz

zaba285 - 1 godzinę temu, *.116.118 płaczący Puchacz podczas wywiadu - bezcenne :) odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Żurawie odlatują jesienią.... odpowiedz

Matigol - 1 godzinę temu, *.orange.pl Trenerze Żuraw - zgadza się, byliście, jesteście i zawsze będziecie frajerami. Z waszym lekarzem na czele - o czym dyskretnie ale w punkt wspomniał Lewczuk w pomeczowym wywiadzie . I właśnie niebiesko-białemu doktorkowi dedykujemy bramkę strzeloną w 92 minucie :) A poza tym w końcu wypowiedz pyry bez zwalania winy na kiepsko nadmuchaną piłkę, nierówną murawę czy sędziego biegającego w koszulce Legii. Powodzenia w LE a w ekstraklasie - szorowaniem dupą o dno tabeli. odpowiedz

Lipa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jaki klub takie zachowanie odpowiedz

Tomaszekm - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tak się jedzie po frajerach odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tak to jest z frajerami, znaczy ze słowikami... odpowiedz

(L)eming - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl W punkt. I tak ma być. odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 1 godzinę temu, *.plus.pl Walił wam w końcówkach ex Lechita Patalainen, a teraz ładuje Lopes. Tournee po klapsach od zgodowych klubów trwa :) Niedługo przyjdzie do nas ktoś z Arki odpowiedz

M-Ochota - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czyli standardowo Panie Żuraw :) co akurat nas nie martwi :) odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jaki klub takie zachowanie. Brawo Legia! odpowiedz

Frajersko - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak zawsze panie trenerze :) odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl No i szacunek za tą wypowiedź. Krótko i treściwie. Nie było lamentu i narzekania na "obcych" jak to mają w zwyczaju niektórzy. odpowiedz

Gizi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Panie Żuraw frajer to ty jestes.3 gosci patrzy sie jak Lopez strzela z 5metrów odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Troszkę lodu na te rozpalone wasze glowki... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Szacun dla niego że potrafi takie coś powiedzieć w wywiadzie. Ilu było takich co płakali po meczu że karny, sędzia albo pogoda nie taka. odpowiedz

