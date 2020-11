Raport medyczny: Niejednoznaczny Pekhart

W sobotę, 7 listopada jeden z piłkarzy klubu otrzymał wynik pozytywny testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Zawodnik od piątku przebywa w izolacji. Według naszych informacji chodzi o Bartosza Slisza , który nie trenował w ostatnich dwóch dniach. Wtorkowe testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 u Tomasa Pekharta dały wynik negatywny. Przed dopuszczeniem Czecha do treningów, w piątek wykonano kolejny test wymazowy, którego wczorajszy wynik był niejednoznaczny, w związku z czym test powtórzono. W oczekiwaniu na jednoznaczny wynik testu zawodnik pozostaje w izolacji. Wszyscy zawodnicy oraz członkowie sztabu przystępujący do dzisiejszego meczu w czwartek otrzymali ujemne wyniki badań oraz nie zgłaszają żadnych objawów.

Rozje - 1 minutę temu, *.chello.pl bać ich dziś Panowie !!! Legia !!! odpowiedz

