Raport medyczny: Pekhart zdrowy

Niedziela, 8 listopada 2020 r. 13:42 Woytek, źródło: Legia.com

W sobotę, 7 listopada jeden z piłkarzy klubu otrzymał wynik pozytywny testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Zawodnik od piątku przebywa w izolacji. Według naszych informacji chodzi o Bartosza Slisza, który nie trenował w ostatnich dwóch dniach.



Wtorkowe testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 u Tomasa Pekharta dały wynik negatywny. Przed dopuszczeniem Czecha do treningów, w piątek wykonano kolejny test wymazowy, którego wczorajszy wynik był niejednoznaczny, w związku z czym test powtórzono. Powtórzony test ma wynik negatywny, co oznacza, że zawodnik może wznowić treningi z drużyną. Wszyscy zawodnicy oraz członkowie sztabu przystępujący do dzisiejszego meczu w czwartek otrzymali ujemne wyniki badań oraz nie zgłaszają żadnych objawów.