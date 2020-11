Kapustka: Łapiemy swój rytm

Niedziela, 8 listopada 2020 r. 17:30 Wiśnia, źródło: Canal+ Sport

- Już od paru spotkań gramy coraz lepiej i łapiemy swój rytm. W ostatnich czterech meczach zdobyliśmy dziesięć punktów. Nasza sytuacja kadrowa zmienia się z dnia na dzień. Wiedzieliśmy, że wielu chłopaków dzisiaj nie zagra. Mamy jednak na tyle mocną kadrę, że nie było problemu, żeby dzisiaj wyjść na boisko i zagrać to, co powinniśmy - powiedział po meczu z Lechem Bartosz Kapustka.



- Wiedzieliśmy, czego możemy spodziewać się po Lechu. To zespół, który gra ciekawą piłkę. Super, że mecz pełen emocji i dramaturgii się tak zakończył. Najważniejsze, że trzy punkty zostały w Warszawie.



- Tomas Pekhart to dla nas bardzo ważny zawodnik. Jest chyba nadal obecnie najskuteczniejszy w całej lidze. To piłkarz, który daje nam dużo jakości, ale dzisiaj to Rafa Lopes wykorzystał swoją szansę i dał nam zwycięstwo w bardzo ważnym meczu. W dalszym ciągu sezonu ta wygrana będzie miała duże znaczenie. Każdy z nas walczy o miejsce w składzie, a dzisiaj Rafa udowodnił, że jest gotowy, aby grać od pierwszej minuty.