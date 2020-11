Młodzież: mecze niedzielne

Niedziela, 8 listopada 2020 r. 22:17 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi, w mocno przemeblowanym składzie, zremisowali 1-1 z Zagłębiem Lubin. Oba zespoły kończyły mecz w 10-kę - gospodarze po czerwonej kartce, legioniści - po kontuzji Patryka Romanowskiego. Zespoły U13 i U12 zapewniły sobie zwycięstwo w I ligach młodzików, po udanych meczach z Polonią i Wilgą Garwolin. Zespół LSS z rocznika 2010A swoje spotkanie wygra walkowerem, gdyż gospodarze z Chylic nie stawili się na mecz.



CLJ U18: Zagłębie Lubin 1-1 (1-1) Legia Warszawa U18

Gole:

1-0 3 min. Szymon Karasiński

1-1 31 min. Michał Kochanowski (as. Wiktor Kamiński)



Legia: Maciej Kikolski [04] – Miłosz Pacek, Łukasz Rytelewski, Damian Urban, Patryk Romanowski [04] (85' kontuzja) – Michał Kochanowski, Jerzy Munik, Patryk Pierzak – Ivan Vidošević, Wiktor Kamiński [04], Kacper Skwierczyński oraz: Fryderyk Janaszek [04], Igor Strzałek [04], Ignacy Dawid, Bartosz Ślendak. Rezerwa: Sebastian Krejer (br)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Legia U13 - MKS Polonia Warszawa 08



Strzały (celne): Legia 22 (16) - Polonia 11 (6)



Legia: Denys Stoliarenko [09], Marcel Grzejda - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Marcel Kiełbasiński, Maciej chojnowski, Piotr Bzducha, Daniel Wyrozumski, Mikołaj Jasiński, Norbert Merchel [09], Artur Sikorski, Adam Niewiadomski, Bartłomiej Leszczyński

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Dwa oblicza Legii w dzisiejszym meczu; do przerwy - nerwowo, pospiesznie i niedokładnie. Polonia walcząca o uniknięcie nerwów i walki o utrzymanie do ostatniej kolejki grała z dużym zacięciem i pod koniec pierwszej połowy uśmiechnęło się do niej szczęście. Drugą odsłonę goście zaczęli ze sporym impetem, ale po kilku minutach legioniści zaczęli skutecznie przeciwstawiać się swoimi wysokimi umiejętnościami technicznymi oraz myśleniem i przewidywaniem na boisku oraz szybszym i mniej przewidywalnym obchodzeniem się z piłką. Dzięki udanym akcjom i lepszej niż przed przerwą skuteczności, gracze Legii mogli po meczu świętować triumf w lidze na 1 kolejkę przed końcem rozgrywek rundy jesiennej. Dalsze miejsca na podium zajęły: Drukarz Warszawa (jedyne punkty - 5 - stracił z Legią) i Znicz Pruszków.



Legia U12 - Wilga Garwolin 09



Strzały (celne): Legia 41 (24) - Wilga 1 (1)



Legia: Franciszek Golański [10] - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Kuba Piaseczny, Borys Boryszewski, Piotr Bartnicki, Vincent Ziętek, Aleksander Badowski [10], Mateusz Strzelecki, Iwo Dolega, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Kacper Ziółkowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Jakub Witkowski



Legioniści już przed dzisiejszym spotkaniem mogli być prawie pewni zwycięstwa w lidze, zaś mecz z Wilgą tylko ten stan rzeczy potwierdził. Spotkanie, podobnie jak kilka ostatnich, potwierdziło zauważalny postęp w grze poszczególnych zawodników i funkcjonowanie zespołu jako drużyny. Podopieczni Jakuba Zapaśnika praktycznie nie rozstawali się z piłką, a Franek Golański zatrudniony został jedynie przy rzucie wolnym ze sporej odległości. Goście starali się grać w sposób zdyscyplinowany, ale stopniowo opuszczały ich siły. Legia grała konsekwentnie do ostatniej minuty i za konsekwencję w budowaniu akcji od tyłu ale i w szukaniu nieszablonowych rozwiązań, która dawała pozytywne efekty, należy naszych zawodników pochwalić. W pierwszej trójce tabeli grupy 2 I ligi młodzików, oprócz Legii znalazły się: Znicz Pruszków i STF Champion Warszawa.



Laura Chylice 09 0-3 (vo) Legia LSS U11A



Po przyjeździe drużyny LSS 2010 na miejsce rozegrania meczu okazało się, że poza nimi i arbitrem nie ma tam nikogo. Gospodarze nie pojawili się, podobno za sprawą nieporozumienia. Sędzia nie miał innego wyjścia jak tylko odgwizdać walkower, a legioniści rozegrali krótką grę treningową. Za tydzień podopiecznych Piotra Chmiela czeka mecz z Koroną Góra Kalwaria U12, który będzie rozstrzygający dla kwestii ewentualnego awansu do wyższej ligi.