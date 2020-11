Zaplanowany na 11 listopada wyjazdowy mecz Legii II Warszawa ze Zniczem Biała Piska nie dojdzie do skutku. Stołeczny zespół wystąpił o przełożenie spotkania w związku z powołaniami zawodników na zgrupowania reprezentacji Polski. Ustalono już nowy termin meczu na sobotę 5 grudnia na godz. 13.

(Levinho) onet. pl - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Grać juniorami, nie kombinować, awansu i tak nie będzie więc nie wiem w czym problem. odpowiedz

