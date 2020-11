Biblioteka legionisty: Kosa. Niczego nie żałuję

Piątek, 13 listopada 2020 r. 14:55 Bodziach

Długo trzeba było czekać na pierwszą książkę o jakby nie patrzeć, nietuzinkowym piłkarzu, jakim bez wątpienia był Roman Kosecki. Dopiero w listopadzie tego roku wydana została pierwsza biografia tego wielokrotnego reprezentanta Polski, zawodnika Legii oraz kilku klubów europejskich. Autorami "Kosy" są Dariusz Faron i Dariusz Dobek, dziennikarze "Przeglądu Sportowego" i Onetu.



W książce poznajemy piłkarską przygodę Romana Koseckiego - od RKS-u Mirków, przez RKS Ursus, Gwardię i Legię. "Kosa" opowiada o kulisach transferu na Łazienkowską, a także występach z eLką na piersi w ważniejszych spotkaniach na arenie krajowej, ale przede wszystkim w europejskich pucharach. Więcej miejsca Kosecki poświęcił meczom z Barceloną, w których legioniści byli o włos od wyeliminowania Dumy Katalonii. Gdyby Hiszpanom nie pomógł arbiter w meczu na Camp Nou...



O kulisach przenosin z Legii do Galatasaray "Kosa" opowiadał już w kilku różnych wywiadach. Tym razem ponownie przytacza kulisy rozmów, a także kwot, które były uzgadniane. Zawodnik wspomina również powitanie w Turcji, występy w klubie ze Stambułu, a także sporo miejsca poświęca kolejnym etapom kariery - w Hiszpanii (Osasuna, Atletico) i Francji (Nantes i Montpellier). W między czasie przytaczane są występy w reprezentacji Polski i jego dobre bądź nieco gorsze relacje z kolejnymi selekcjonerami. Kosecki miał okazję zagrać w półfinale Ligi Mistrzów - w tej samej edycji, w której legioniści dotarli do ćwierćfinału. "Bardzo blisko najlepszej czwórki była też Legia, ale uległa Panathinaikosowi, z którym rywalizowaliśmy w grupie. Szczerze mówiąc, spodziewałem się telefonu z Łazienkowskiej z pytaniami o Greków. Mógłbym coś podpowiedzieć, jednak nikt nie zadzwonił" - opowiada w książce.



Ponowny transfer na Łazienkowską w 1997 roku mógł wcale nie dojść do skutku. Tym bardziej, że jak dowiadujemy się z książki, Kosecki był już dogadany z Widzewem. "Ostatecznie 1 września 1997 roku pojawiłem się na treningu w Łodzi. Najwierniejsi kibice Widzewa prawie sforsowali bramy zabezpieczające boczne boisko. W końcu wpuszczono ich na trybuny. Smuda zarządził ostry trening. Gdy doszło do wewnętrznej gierki, jako pierwszy strzeliłem gola, a pół tysiąca widzów zgotowało mi owację. Do tej pory miałem obawy, jak zostanę przez nich przyjęty. Kibice Widzewa szczerze nienawidzą się przecież z fanami Legii. Chyba nie do końca zdawałem sobie sprawę, jak miałbym przerąbane, gdybym wybiegł na murawę przy Łazienkowskiej w stroju Widzewa" - czytamy w rozdziale zatytułowanym "Jak zostałem Mistrzem Świata". "Kosa" przytacza również szybkie rozmowy z Legią, w dość nietypowym miejscu, ucieczkę z Łodzi w nocy... A także rozstanie po zaledwie kilku miesiącach z Łazienkowską i przenosiny tym razem do USA, gdzie rozegrał 50 meczów w barwach Chicago Fire.



Wśród opowieści reprezentacyjnych nie mogło zabraknąć tej dotyczącej pamiętnego meczu ze Słowacją, w którym piłkarz ukarany został czerwoną kartką podczas przeprowadzania zmiany przez selekcjonera. W książce "Kosa. Niczego nie żałuję" nie ma wybielania - jest sporo historii z szatni, okresów przygotowawczych, również z procentami w tle. Lektura to naprawdę ciekawa, którą czyta się bardzo przyjemnie i szybko. Żałować jedynie można, że jest tak krótka - do połknięcia w nie więcej niż jeden wieczór. Bez wątpienia, dla kibiców Legii lektura obowiązkowa.



Tytuł: Kosa. Niczego nie żałuję

Autor: Dariusz Faron, Dariusz Dobek

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 270

Cena okładkowa: 37 zł



