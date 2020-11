Dwa dni wolnego legionistów

Poniedziałek, 9 listopada 2020 r. 11:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po niedzielny meczu z Lechem Poznań piłkarze Legii otrzymali dwa dni wolnego. Podopieczni Czesława Michniewicza wrócą do treningów w środę o godzinie 17. W najbliższych dniach trener nie będzie miał do dyspozycji części zawodników ze względu na powołania do reprezentacji i kwestie zdrowotne. Będzie to jednak też czas, w którym część graczy powinna wrócić do normalnych treningów.



Do reprezentacji Polski powołany jest jeden legionista - Michał Karbownik, ale nie nie pojedzie ze względu na pozytywny wynik badania na koronawirusa, więc na początku przyszłego tygodnia powinien wznowić treningi. Do kadry U-21 powołania otrzymali Cezary Miszta, Ariel Mosór, Maciej Rosołek i Bartosz Slisz. Ten ostatni z tego samego powodu co "Karbo" nie weźmie udziału w zgrupowaniu.



Na mecze swoich reprezentacji uda się kilku legijnych stranieri: Filip Mladenović, Tomas Pehkart i Walerian Gwilia. Powołanie otrzymał także Jose Kante, ale stan zdrowia raczej wykluczy go z wyjazdu na mecze Gwinei.



Do pełnej dyspozycji powoli wracają Inaki Astiz, Radosław Cierzniak, Mateusz Hołownia i Kacper Kostorz. W ubiegłym tygodniu wszyscy trenowali indywidualnie. Z drużyną nie trenuje nadal Wojciech Muzyk i William Remy. Przyszłość tego drugiego powinna wkrótce się wyjaśnić - decyzje zapadną na najwyższych szczeblach w klubie.