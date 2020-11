Legioniści zagrają w reprezentacjach

W listopadzie rozegrane zostaną mecze reprezentacji Polski oraz reprezentacji U-21. Michał Karbownik otrzymał powołanie do reprezentacji A na spotkania Ligi Narodów z Włochami i Holandią oraz towarzyski mecz z Ukrainą, ale ze względu na zakażenie koronawirusem nie pojechał na zgrupowanie kadry. W kadrze Gruzji będzie miał szansę wystąpić Walerian Gwilia, Filip Mladenović w kadrze Serbii, a Tomas Pekhart w reprezentacji Czech. Powołanie na dwumecz eliminacji Pucharu Narodów Afryki otrzymał Jose Kante, ale jego udział w zgrupowaniu reprezentacji stoi pod znakiem zapytania ze względu na infekcję. Powołania otrzymali również młodsi piłkarze Legii Warszawa - Ariel Mosór, Maciej Rosołek, Cezary Miszta i Bartosz Slisz do reprezentacji U-21. Slisz nie weźmie jednak udziału w zgrupowaniu i meczach kadry ze względu na zakażenie koronawirusem. Legioniści w reprezentacjach: Reprezentacja A 11.11. godz. 20:45 Polska - Ukraina (mecz towarzyski, Chorzów) 15.11. godz. 20:45 Włochy - Polska (Liga Narodów, Reggio nell'Emilia) 18.11. godz. 20:45 Polska - Holandia (Liga Narodów, Chorzów) powołani: Michał Karbownik (nie zagra ze względu na zakażenie koronawirusem) U-21 eME 2021 17.11. godz. 17:30 Polska - Łotwa (Łódź) powołani: Cezary Miszta, Ariel Mosór, Maciej Rosołek, Bartosz Slisz (nie zagra ze względu na zakażenie koronawirusem) Inne reprezentacje 11.11. godz. 20:45 Niemcy - Czechy (mecz towarzyski) 11.11. Gwinea - Czad (el. Pucharu Narodów Afryki) 12.11. godz. 18:00 Gruzja - Macedonia Północna (baraż o Euro 2020) 12.11. godz. 20:45 Serbia - Szkocja (baraż o Euro 2020) 15.11. godz. 18:00 Gruzja - Armenia (LN) 15.11. godz. 20:45 Czechy - Izrael (LN) 15.11. godz. 20:45 Węgry - Serbia (LN) 15.11. Czad - Gwinea (el. Pucharu Narodów Afryki) 18.11. godz. 18:00 Gruzja - Estonia (LN) 18.11. godz. 20:45 Czechy - Słowacja (LN) 18.11. godz. 20:45 Serbia - Rosja (LN) powołani: Walerian Gwilia (Gruzja), Jose Kante (Gwinea, występ niepewny), Filip Mladenović (Serbia), Tomas Pekhart (Czechy)

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia nie powinna puścić Kante jeżeli nie gra w lidze bo narzeka na kopntuzje to nie powinien zostać zwolniony na kadre odpowiedz

Taki jeden. - 56 minut temu, *.chello.pl @bronek49: niech jedzie i tak nie jest nam potrzebny. odpowiedz

:) - 50 minut temu, *.chello.pl @Taki jeden.: sam jedz odpowiedz

