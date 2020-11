Wygrana w sparingu

Polska 2-0 Ukraina

Środa, 11 listopada 2020 r. 22:35 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski pokonała w towarzyskim meczu Ukrainę 2-0. Bramki dla graczy Jerzego Brzęczka zdobyli Krzysztof Piątek oraz Jakub Moder. Goście nie zaprezentowali się ze złej strony, ale Polacy okazali się być zabójczo skuteczni. Na ten mecz nie został powołany żaden z piłkarzy Legii.



Pierwszy kwadrans zdecydowanie należał do reprezentacji gości. Polacy mieli spore problemy z wyjściem z piłką z własnej połowy. W 9. minucie gry groźnie z dystansu uderzył Ołeksandr Zinczenko, ale pierwszą dobrą obronę zanotował Łukasz Skorupski. Chwilę potem sędzia słusznie odgwizdał dla Ukraińców rzut karny po faulu we własnej szesnastce Pawła Bochniewicza. Do wykonania jedenastki podszedł Andrij Jarmolenko i na szczęście "biało-czerwonych" po jego uderzeniu futbolówka odbiła się od słupka. Taki obrót sprawy w żaden sposób nie obudził graczy Jerzego Brzęczka. W kolejnych minutach groźnie z dystansu strzelili Zinczenko oraz Wiktor Kowalenko i znów na posterunku był golkiper polskiej reprezentacji.



W 24. minucie wreszcie z inicjatywą wyszli się Polacy. Zza pola karnego piłkę kopnął Przemysław Płacheta i skuteczną interwencją popisał się Łunin. Potem zobaczyliśmy dłuższy fragment spokojnej gry, który przerwany został na pięć minut przed przerwą. Wówczas fatalny błąd w wyjściu na przedpole popełnił bramkarz Ukrainy, który w prostej sytuacji podał piłkę do Piotra Zielińskiego. Ten dograł do Krzysztofa Piątka, a ten nie miał kłopotów z umieszczeniem piłki w pustej bramce.



Kilka minut po zmianie stron Polaków przed utratą gola uratował Skorupski. Bramkarz Bolonii wybronił strzał z pierwszej piłki Wiktora Cyhankowa, wybijając piłkę na rzut rożny. Po nieco ponad godzinie gry prowadzenie "biało-czerwonych" podwyższył Jakub Moder, który zaledwie chwilę wcześniej pojawił się na murawie. Pomocnik Lecha najlepiej zachował się w polu karnym po podaniu ze skrzydła od Płachety i w dosyć szczęśliwych okolicznościach z najbliższej odległości pokonał Łunina.



Kwadrans przed końcem bliscy gola byli Ukraińcy. Nie pierwszy błąd tego wieczoru popełnił Bochniewicz, ale stuprocentową okazję zmarnował Cygankow. Drugie 45 minut było mniej atrakcyjne dla kibiców. Z obydwu stron brakowało klarownych sytuacji bramkowych.



Polska 2-0 (1-0) Ukraina

1-0 - 40 Piątek

2-0 - 62 Moder



Polska: 12. Łukasz Skorupski - 17. Robert Gumny (78, 18. Bartosz Bereszyński), 3. Sebastian Walukiewicz, 2. Paweł Bochniewicz, 13. Maciej Rybus (79, 16. Arkadiusz Reca) - 10. Przemysław Płacheta (83, 19. Sebastian Szymański), 14. Mateusz Klich, 6. Jacek Góralski (62, 8. Karol Linetty), 7. Arkadiusz Milik (62, 9. Jakub Moder), 20. Piotr Zieliński (46, 21. Kamil Jóźwiak) - 23. Krzysztof Piątek



Ukraina: 23. Andrij Łunin - 13. Juchym Konopla (63, 18. Wałerij Bondar), 4. Serhij Krywcow, 22. Mykoła Matwijenko, 16. Bohdan Mychajliczenko - 7. Andrij Jarmołenko (46, 11. Marlos), 17. Ołeksandr Zinczenko (56, 14. Ihor Charatin), 21. Jewhenij Makarenko, 20. Wiktor Kowałenko (76, 5. Serhij Sydorczuk), 19. Ołeksandr Zubkow (46, 15. Wiktor Cyhankow) - 9. Roman Jaremczuk (46, 10. Júnior Moraes)



żółte kartki: Góralski - Charatin



sędziował: Manuel Schüttengruber (Austria)