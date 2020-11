Walerian Gwilia zagrał w reprezentacji Gruzji w przegranym 0-1 meczu finałowym barażu D o awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy z reprezentacją Macedonii Północnej. Legionista wystąpił przez 80 minut. Porażka oznacza, że Gruzja nie zagra w turnieju.

KibicL - 42 minuty temu, *.net.pl Zamienić go w pakiecie z Valencią na Warchoła. odpowiedz

Levinho.onet.pl - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl No szczęście... Jeszcze tylko czlapaka Gwilii brakuje w finałach ME.... odpowiedz

