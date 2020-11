Asysta Mladenovicia nie pomogła. Serbowie poza Euro

Filip Mladenović zagrał dla reprezentacji Serbii w przegranym po rzutach karnych finale barażu C o awans do mistrzostw Europy przeciwko Szkocji. Obrońca Legii pojawił się na boisku w 59. minucie w miejsce Filipa Kosticia. W regulaminowym czasie gry padł remis 1-1, a Mladenović zaliczył asystę przy trafieniu Luki Jovicia w 90. minucie spotkania.

