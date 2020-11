Mecz z Widzewem w Polsacie Sport

Zaległy mecz 1/16 finału Pucharu Polski pomiędzy Widzewem Łódź i Legią Warszawa będzie można obejrzeć w stacji Polsat Sport. Spotkanie zaplanowano na środę, 25 listopada, a początek transmisji wyznaczono na godzinę 17:30. Zanim piłkarze Legii przystąpią do pucharowej rywalizacji udadzą się do Krakowa, gdzie zagrają z Cracovią. Mecz na stadionie przy ul. Kałuży odbędzie się w niedzielę, 22 listopada o godzinie 17:30.

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Co tak wcześnie? odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl Stop Polsatowi!!! odpowiedz

