Powrót Antolicia

Czwartek, 19 listopada 2020 r. 13:12 Woytek, źródło: Legionisci.com

Domagoj Antolić wrócił do treningów po przejściu okresu izolacji i powtórnym negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa. W czwartek Chorwat trenował indywidualnie, ale lada dzień dołączy do reszty drużyny. Lżejsze zajęcia miał także Josip Juranović, który we wtorek grał w meczu reprezentacji Chorwacji. Jedyni nieobecni kadrowicze to Filip Mladenović i Walerian Gwilia.



W dzisiejszym treningu wzięło udział kilku zawodników z drugiej drużyny: Patryk Konik, Mikołaj Kwietniewski, Bartłomiej Ciepiela, Oskar Wojtysiak i Szymon Włodarczyk.



Przedpołudniowe zajęcia przygotowane przez sztab szkoleniowy nie były zbyt długie - trwały nieco ponad godzinę. Trener Czesław Michniewicz skupił się na pracy pod kątem najbliższego przeciwnika. Instruował zawodników o mocnych i słabszych stronach Cracovii, z którą legionistom przyjdzie się zmierzyć w niedzielę o godzinie 17:30.



Zespół został podzielony na dwie jedenastki, a gra na utrzymanie odbywała się na całej długości i szerokości boiska. W jej trakcie szkoleniowiec Legii tłumaczył podopiecznym jak mają zachowywać się w konkretnych strefach i fazach rozgrywania akcji.



Różowi: Boruc - Stolarski, Lewczuk, Jędrzejczyk, Luis Rocha - Wszołek, Andre Martins, Karbownik, Kapustka, Luquinhas - Pekhart

Fioletowi: Miszta - Wojtysiak, Wieteska, Astiz, Konik - Rosołek, Kwietniewski, Ciepiela, Cholewiak - Włodarczyk (Kostorz), Rafael Lopes



Ponownie nieobecni z powodu urazów byli Jose Kante i Joel Valencia. Nadal indywidualnie ćwiczą Mateusz Hołownia, William Remy i Vamara Sanogo. Z zespołem nie trenuje nadal Bartosz Slisz, który jest w izolacji. Od kilku dni ponownie nieobecny jest Radosław Cierzniak - bramkarz musi przejść jeszcze dodatkowe badania i konsultacje po koronawirusie.



Piątkowe i sobotnie zajęcia Legii będą zamknięte dla mediów. Zespół wyruszy do Małopolski w sobotę o 14:30.