Mladenović strzela i asystuje. Gwilia na ławce

W środę ostatni piłkarze Legii powołani do narodowych drużyn rozegrali swoje mecze. Świetny występ zanotował Filip Mladenović , który miał dwie asysty i jedną bramkę w starciu z Rosją. Serbia rozgromiła podopiecznych Stanisława Czerczesowa, a lewy obrońca stołecznej drużyny wpisał się na listę strzelców w 64. minucie, ustalając wynik na 5-0. Z kolei Walerian Gwilia cały mecz reprezentacji Gruzji z Estonią (0-0) spędził na ławce rezerwowych.

atmosferic - 1 minutę temu, *.orange.pl 5-0 polowanie na kacapow. odpowiedz

Kuba - 30 minut temu, *.47.28 Brawo Mladen! Boki obrony mamy super obstawione! Jura też wczoraj mega! Z kolei Gvilia dno... odpowiedz

DanieLo - 21 minut temu, *.myvzw.com @Kuba: Tak słabo siedział na ławce? Czemu dno?



A tak na serio, gości jest miękki. Ma przebłyski ale gra wolno. odpowiedz

