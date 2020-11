III liga: Polonia Warszawa 1-0 Legia II Warszawa

Komentarze (37)

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jak to mówią, chujowo, ale stabilnie. Umacniamy się gdzieś tak w środku tabeli. O awansie raczej można zapomnieć. Brakuje tam chyba jednak Kobiereckiego. Dziś jeszcze Warchoła brakło i kilku innych. Bo po tych, co zeszli z jedynki raczej nic specjalnego się nie spodziewałem. Tym bardziej, że jedni wracają po kontuzjach, inni to chyba zapomnieli o grze w piłkę, bo dupska im do ławki przyrosły. A tak swoją drogą, słyszeliście? Podobno za transmisję na ich stronie trzeba było dwie dychy wybulić. Sorry prezesie, ale mam Was w dupie i nie zapłaciłem. odpowiedz

Antonio - 4 godziny temu, *.chello.pl Wieteska-groteska odpowiedz

AntyWietes - 4 godziny temu, *.chello.pl M.Wieteska udowodnił nawet tym niedowiarkom ,że sie kompletnie nie nadaje do pierwszej drużyny... Jego jedyny atut to młodość.... Jeszcze przez jakiś czas.... Sprzedać póki jeszcze można odpowiedz

AAA - 4 godziny temu, *.chello.pl O kurła wrócił do zdrowia Mateuszek.... odpowiedz

Sss - 4 godziny temu, *.chello.pl @AAA: taa do swojej optymalnej formy odpowiedz

Olo - 5 godzin temu, *.chello.pl Niepełna Polonia ograła Legię, gdzie Polonia była z pierwszego składu. Dramat... odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.chello.pl @Olo: Oczywiście chciałem napisać "połowa była z pierwszego składu"... odpowiedz

Pegaz - 5 godzin temu, *.plus.pl Ludzie zrozumcie im się nie chcę grać, po prostu mają za dobrze. Niech idą do pracy do korporacji lub biedronki, itp. To zobaczą i docenia co mają. Mało tego brak odpowiedzi osci odpowiedz

maka - 5 godzin temu, *.supermedia.pl Banda błaznów. Dać szansę gry chłopakom młodym z perspektywami co za kretyn wstawia Astiza??? WIeteske ktoś rozpatrywał do reprezentacji... Po co??? Im nie zależy dla nich to odwalenie kolejnych 90 minut bez wiekszego znaczenia. Tak daleko nie pojedziemy!! odpowiedz

KowaL - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Hańba! Wieteska WON!!!! odpowiedz

Top 1 z komentarzy ! - 6 godzin temu, *.102.37

Fanatyk82 - 49 minut temu, *.2.87

Młodzi by wygrali odpowiedz

GRZESIEK - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl zawsze te wzmocnienia z 1 tragedia Czesiu czytaj komentarze z 2 cały czas marnuje się Damian Warchoł , taki rozsądny trener a ciągle nie dajesz mu szansy. To typowy napadzior , którego szuka piłka w polu karnym , obserwuje te rozgrywki od wielu lat . Tak samo prezentował się Jarek Niezgoda , czy Sebastian SzYMAŃSKI . odpowiedz

Gizior - 6 godzin temu, *.alfa-system.net @GRZESIEK: typowego napadziora którego szuka piłka mamy nazywa się pekhard a oprócz tego potrzebujemy innego typu napastnika którymi są lopes i kante. Warchoł gdyby miał 18lat to jeszcze ok ale nie 25 nagle nie eksploduje jego talnet. odpowiedz

KibicL - 6 godzin temu, *.net.pl @Gizior: tez jestem zdania że Warchoł powinien grać w jedynce on po prostu nigdy nie dostał poważnej szansy raz dostał jeden mecz i strzelił gola, a w Rakowie w niższej lidze strzelił 5 w jednym meczu, należy dać mu szanse. odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 7 godzin temu, *.tpnet.pl No i kolejna żenująca wpadka. Cholewiak podesłać Vukovicovi a wycieraczkę, niech go ubiera i karmi. odpowiedz

biały - 7 godzin temu, *.centertel.pl Słuchaj kula. Tocz się czerwona k.... stąd do waszej krainy zazdrości i zawiści Wielkiej Legii. Nigdy nie dorośniecie do Legii, ani tradycją ani patrotycznymi korzeniami Legionów Polskich, ani sportowymi wynikami! Więc spadaj do waszych mrzonek o wielkości. Tu dla takich jak ty za wysoki poziom. odpowiedz

Sprawiedliwy - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Żenada. Cała 5-z jedynki to robi łaskę, że gra. A to co pokazał Cholewiak brak słów.Ludzie zobaczcie, że jak oni schodzą to zawsze 2- ma w plecy, tak było też w Łowiczu. Już lepiej niech grają swoim składem, a napewno lepiej się zaprezentują.

I jeszcze jedno powiedzcie jak ma w Legii nie grać Włodarczyk i Mosór . Powiem szczerze, że już mnie to bardzo drażni, jak jeden tatuś z drugim liżą d... trenerowi z 1- ku. Tak było też i za Vuko. Litości panowie.

Panie 711 trochę ogłady z pana strony. Wygląda to na kolesiostwo.

Sorry, ale musiałem to z siebie wyrzucić i dodam też, że nie mam pretensji do tych młodych chłopców.

odpowiedz

GRZESIEK - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Sprawiedliwy: DOKŁADNIE , ŚWIETE SŁOWA odpowiedz

Fanatyk82 - 7 godzin temu, *.2.87 Młodzi by wygrali odpowiedz

bialy - 7 godzin temu, *.centertel.pl To niedopuszczalne! Trener out. Ci z jedynki gruba kara finansowa i zakaz przedłużenia kontraktów. Poniżanie Legii Warszawa musi być karane! Zawsze i wszędzie!Czarna zaraza musi być tępiona na miejscu! odpowiedz

Mjr krzyś - 7 godzin temu, *.centertel.pl Wstyd i hańba! odpowiedz

Pegaz - 7 godzin temu, *.plus.pl Skandal wstyd to mają być goście z jedynki jaka przyszłość ich l 1 odpowiedz

Kokon - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Perspektywicznie cieniasy ...

To już lepiej jak mlokosy grają a tak obciach !!! odpowiedz

ziutek - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Wzmocnili sie z pierwszej Legii i tak sie zbłaźnili. Wstyd by mistrz Polski mial takie rezerwy. odpowiedz

MARKUS - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl wielki WSTYD i żenada.mam nadzieję że z tych pseudo piłkarzykow nikt nie zagra w 1 DRUŻYNIE odpowiedz

jkp - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Zaorać odpowiedz

(L) - 8 godzin temu, *.chello.pl a czego można się spodziewać po Wietesce....masakra jak On w ogóle grał i niestety będzie grał w pierwszym składzie... odpowiedz

pjoter - 8 godzin temu, *.amazonaws.com Połowa składu niby z ekstraklasy a bierzemy w dupę? Groteska... odpowiedz

Ewelina - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Wstyd i żenada. Mam nadzieję, że nikt z tego towarzystwa nie zagra pierwszej drużynie. odpowiedz

lob - 9 godzin temu, *.chello.pl Co ten trenerzyna z podlaskiej szkółki trenerskiej tu jeszcze robi ???

Dębka z tej samej szkółki już pogonili z Zagłębia S., też o pół roku za późno.

Ale przynajmniej z nowym trenerem utrzymają się w I lidze.

A tym czterem panom z jedynko powinni pojechać po kasie i to dobrze, a po sezonie pożegnać, bez żalu...

odpowiedz

Misza_Praga - 9 godzin temu, *.plus.pl Ale Wstyd odpowiedz

Appley - 9 godzin temu, *.chello.pl kolejny popis w zestawieniu z ludźmi z jedynki odpowiedz

(L) - 9 godzin temu, *.chello.pl WSTYD KU............ odpowiedz

Mioduch patataj! - 9 godzin temu, *.centertel.pl Wstyd i żenada. Powinni podziękować trenerowi w pakiecie z Wieteską i reszcie tych nieudaczników z 1 drużyny którzy i tak są do odstrzału. odpowiedz

