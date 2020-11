Boniek: Skibicki zakażony koronawirusem

Komentarze (7)

Pseudo pandemia - 57 minut temu, *.inetia.pl Te testy są ch*j warte. Otwórzcie w końcu oczy. Znikną testy - zniknie ,,pandemia''. odpowiedz

L - 36 minut temu, *.tpnet.pl @Pseudo pandemia: Powiedz to w twarz ludziom którzy codziennie walczą z tym wirusem, ludziom którzy codziennie idą do pracy jak na wojnę. Mam w rodzinie takich ludzi i zapewniam że jesteś UPRZYWILEJOWANĄ osobą mogąc wypisywać te brednie siedząc bezpiecznie w kapciach wygodnie w fotelu. To co napisałeś to nawet nie jest skrajna głupota. To są herezje. Rozumiem, że uważasz też że ziemia jest płaska i słońce krąży w okół niej bo tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Tylko wczoraj umarło 330 NASZYCH RODAKÓW a płaskoziemcy swoje... odpowiedz

Rykki - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ślisz też - pandemia reprezentacyjna rodem z Legii...

Kręcą bata na Nas.... odpowiedz

Japa tam - 59 minut temu, *.play-internet.pl @Rykki: naucz się nazwisk swoich piłkarzy, przygłupie. odpowiedz

Rykki - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dziwne to o 15 w niedzielę nie miał a we wtorek ma , Miszta też podobno go złapał , to wygląda jakby Rudawy Boniek szykował na Legię bacior że kiepsko raportują zalecenia Covidowskie i chce zrobić L koło duszy ...., albo w Pyrlandii za porażkę odwdzięczyli się koroną ....

Jedna wielka lipa.!!!

odpowiedz

Radek - 2 godziny temu, *.5.35 Bardzo korzystnie, teraz podczas przerwy na reprę odbębni ten 2-tygodniowy urlop i już będzie dostępny na ligę. Ponadto przykład Pogoni pokazuje że ten wirus poprawia formę zawodników odpowiedz

Misiek87 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Radek:

Wczoraj nie było tego widać odpowiedz

