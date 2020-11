Miszta opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski U-21

Jak już informowaliśmy, pozytywny wynik testu na koronawirusa uzyskał Kacper Skibicki . Zawodnik został odizolowany od zespołu i opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski U-21. Oprócz Skibickiego, zakażenie wykryto również u trzech członków sztabu szkoleniowego młodzieżowej reprezentacji. Wraz z nim ze zgrupowania wyjechał także Cezary Miszta. Wcześniej wykryto zakażenie u Bartosza Slisza, który otrzymał powołanie do kadry. Na zgrupowaniu pozostało jeszcze dwóch legionistów - Ariel Mosór i Maciej Rosołek.

Kkks - 1 godzinę temu, *.plus.pl To chyba już żarty jakieś... Te testy sa niewiarygodne. Masakra odpowiedz

