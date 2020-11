Liczby, ciekawostki

Klasyfikacja kanadyjska i statystyki sezonu

Środa, 11 listopada 2020 r. 08:50 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sezonie 2020/21 na czele klasyfikacji kanadyjskiej znajduje się Tomas Pekhart, który ma na swoim koncie 9 goli i 1 asystę. Na drugim miejscu jest Filip Mladenović z 2 golami i 5 asystami - najwięcej w drużynie. 3 gole i 3 asysty zanotował trzeci w tej klasyfikacji Paweł Wszołek.



Bilans sezonu 2020/21

15 meczów: 9 zwycięstw - 2 remisy - 4 porażki, bramki: 23-15

średnia punktów: 1,93

gole na mecz: 1,53

gole stracone na mecz: 1,0



Legia nie przegrała jeszcze żadnego z pięciu meczów rozegranych na wyjeździe.



20 bramek legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 8 padło po strzałach z główki. 21 to gole z akcji, 2 po rozegraniu stałego fragmentu gry. Ani razu do siatki rywali nie trafili bezpośrednio z rzutów karnych/wolnych.



Najczęściej Legia strzelała w drugim kwadransie pierwszej połowy - 7 trafień. W tym samym okresie również najwięcej traciła - 4 gole przeciwników.



Najmniej bramek Legia trafiła w pierwszym i ostatnim kwadransie spotkania - między 1-15 minutą oraz 76-90+ minutą tylko po razie rywale zdołali pokonać bramkarza stołecznej drużyny.



Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,97 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,12 l.



Żaden piłkarz nie wystąpił we wszystkich meczach. Najwięcej minut na boisku spędził kapitan Artur Jędrzejczyk (1290).





Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2020/21 (Ekstraklasa, Liga Mistrzów, Liga Europy, Puchar Polski)



Piłkarz gole asysty suma mecze minuty

Pekhart 9 1 10 14 1073 Mladenović 2 5 7 14 1131 Wszołek 3 3 6 11 876 Rosołek 3 2 5 10 447 Luquinhas 3 3 13 982 Juranović 1 1 2 10 753 Gwilia 2 2 11 653 Skibicki 1 1 1 32 Rafael Lopes 1 1 6 188 Kante 1 1 7 368 Slisz 1 1 13 1112 Hołownia 1 1 2 70 Kapustka 1 1 10 522 Antolić 1 1 12 683 Jędrzejczyk 1 1 14 1290 samobój 1 SUMA 23 21

Gole dla Legii: z akcji z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze