Pekhart zakażony koronawirusem

Podczas pobytu na zgrupowaniu reprezentacji Czech Tomas Pekhart przeszedł badanie na obecność koronawirusa. Test dał wynik pozytywny, przez co napastnik musi poddać się izolacji. Wcześniejsze testy wykonywane w Polsce nie wykazały u Pekharta zakażenia. Zawodnik Legii był powołany do swojej reprezentacji narodowej na mecze z Niemcami (11.11), Izraelem (15.11) i Słowacją (18.11). Przed rozpoczęciem treningów z kadrą narodową czeska federacja, zgodnie z o obowiązującymi przepisami, koordynowała badania zawodników pod kątem wirusa SARS-CoV-2. Wynik testu Tomasa Pekharta był ujemny i pozwolił na jego treningi z reprezentacją. Kolejne badanie przeprowadzone zostało przed meczem z drużyną Niemiec i w tym wypadku wynik okazał się pozytywny. Zawodnik czuje się dobrze i pozostaje pod stałą obserwacją sztabu medycznego. - czytamy w komunikacie Legii.

