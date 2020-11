Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

Środa, 11 listopada 2020 r. 19:04 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Środa i czwartek to dni odrabiania zaległości bądź rozgrywania meczów awansem. Legioniści z rocznika 2012 (U9) zagrali przedostatnie w tej rundzie spotkanie ligowe, z Drukarzem Warszawa. Oba zespoły stworzyły całkiem niezłe widowisko. Nie brakowało udanych pojedynków 1 na 1, szybkiej gry, ładnych strzałów. Legioniści, którzy awans zapewnili sobie już wcześniej, z minuty na minuty coraz lepiej odnajdywali się na boisku i wiele z ich akcji mogło się podobać, szczególnie w II połowie. W czwartek Legia U10 zagrała z Varsovią, zaś Legia U11 - z Józefovią Józefów. Oba zespoły zaprezentowały się z doskonałej strony.



Legia U11 - Józefovia Józefów 2010



Strzały (celne): Legia 48 (29) - Józefovia 18 (14)



Legia: Franciszek Golański - Jacek Dobrzański, Oliwier Pruszyński, Oskar Putrzycki, Aleksy Chmielewski, Dawid Rodak, Antoni Błoński, Tymon Płoszka, Igor Brzozowski, Mateusz Pawłowski, Filip Hołowiński, Xawery Eichler

Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



Legia U10 - UKS Varsovia 2011



Strzały (celne): Legia 45 (32) - Varsovia 26 (16)



Legia: Oliwier Frąckiewicz - Cyprian Lipiński (Kpt), Michał Kuć, Bartosz Gawryś, Maksymilian Albrecht, Filip Wancerz, Stefan Podgórski, Fryderyk Paprocki, Stanisław Ziętek, Juliusz Liwartowski, Radosław Maćkowski

Trener: Łukasz Listwan; II trenerzy: Michał Konieczny, Tymoteusz Neuff



Drukarz II Warszawa 12 - Legia LSS U9



Strzały (celne) [II-IV kwarta]: Drukarz 20 (10) - Legia 32 (21)



Legia: Marcel Stępniak, Dzidek Kinasiewicz, Julian Bieszki, Jakub Opieczyński, Ignacy Silski, Maciej Dziankowski, Michał Wojcianiec, Hugo Tatarnikov

Trener: Mateusz Ludwiniak, II trener: Tymoteusz Neuff



Legioniści nadrobili w środowy poranek ligowe zaległości rozgrywając w Parku Skaryszewskim mecz ligowy z Drukarzem II Warszawa. Na papierze rywal mógłby się zdawać mało wymagającym rywalem, patrząc na tabelę, jednak w rzeczywistości przeważającą część zespołu KSD stanowili gracze I drużyny, występującej 2 ligi wyżej. Dzięki temu spotkanie miało wiele ciekawych momentów i oglądało się naprawdę dobrze. Oba zespoły nie bały się pojedynków jeden na jeden i stwarzały sobie sporo okazji bramkowych, przy czym wykończenie stało u legionistów na całkiem niezłym poziomie. W III kwarcie (choć wynik mógłby tego nie potwierdzać - w tej części gry padł zaledwie jeden gol) podopieczni trenera Ludwiniaka podkręcili jeszcze tempo, stwarzając sobie multum okazji bramkowych dzięki ładnym, zespołowym wymianom i udanej grze 1 na 1, do czego nawet nie musieli zbytnio zachęcać sami trenerzy. W końcówce gospodarze próbowali jeszcze odwrócić sytuację na swoją korzyść, jednak 8-latkowie z Legii poradzili sobie całkiem dobrze.

W sobotę nasi gracze zmierzą się w 2 sparingach (7 na 7 i 5 na 5) z Ursusem 2012 na jego boisku, natomiast w niedzielę odbędzie się ostatni mecz ligowy - z AP Fun For Kids II.