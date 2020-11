Legijne wieńce i znicze w rocznicę odzyskania Niepodległości

Czwartek, 12 listopada 2020 r. 13:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

11 listopada, w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, legioniści z grupy OFMC odwiedzili pomniki i groby ważne w kontekście walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, zapalając w tych miejscach charakterystyczne legijne znicze oraz składając wieńce w kształcie herbu naszego klubu.



"Oddaliśmy hołd, pochyliliśmy nisko głowy i podziękowaliśmy za wolną Polskę. Nie tylko w imieniu własnym, ale także w imieniu Waszym, całej legijnej braci, która dołożyła swoją cegiełkę do tej szczególnej chwili. Za Waszą pomoc, za kupowanie naszych gadżetów, w tym miejscu pragniemy Wam podziękować. Złożyliśmy wielkie legijne wieńce pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, odpaliliśmy także wiele zniczy pamięci, m.in. księdzom Popiełuszce, Skorupce, Niedzielakowi i Zychowi, płk Kuklińskiemu, mjr Łupaszce, poecie Zbigniewowi Herbertowi, Romanowi Dmowskiemu, pod Gloria Victis, pomordowanym w Katyniu, w Kwaterze Ł na Łączce i jeszcze w kilku innych, ważnych z naszego punktu widzenia miejscach. Niepodległość to skarb, to codzienna praca u podstaw, nie jest dana nam raz na zawsze. Jest ciągłym zadaniem i zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń. Pamiętajmy o tym nie tylko przy okazji Święta Niepodległości, ale także na co dzień. Czołem Wielkiej Polsce!" - poinformowali legioniści z grupy OFMC.



























fot. OFMC