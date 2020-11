Zawodnicy z rezerw trenują z jedynką

W czwartkowym treningu pierwszej drużyny wzięło udział jedenastu graczy z zespołu rezerw. Ma to związek z powołaniami do reprezentacji narodowych zawodników pierwszej drużyny. Trener Czesław Michniewicz zaprosił na zajecia: Jakuba Kowynię, Oskara Wojtysiaka, Jehora Macenko, Radosława Pruchnika, Patryka Konika, Jakuba Kisiela, Łukasza Łakomego, Kamila Kurowskiego, Bartłomieja Ciepielę, Mikołaja Kwietniewskiego i Radosława Cielemęckiego.

MARKUS - 40 minut temu, *.t-mobile.pl nie ma kasy na WZMOCNIENIA można I tak zobaczymy jaki będzie efekt I wyniki odpowiedz

Warka80 - 1 godzinę temu, *.net.pl Coś więcej na temat treningu, kto był z pierwszej drużyny na treningu ? odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Kilkunastu piłkarzom kończą się kontrakty po sezonie.Kasa klubowa jest pusta więc Czesław 711 siłą rzeczy musi szukać następców w młodzieży.

Lepsza nasza młodzież niż spacerujący po boisku Valencia. odpowiedz

eLka - 40 minut temu, *.tpnet.pl @Darek : A co w tym złego? odpowiedz

Raf - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A gdzie jest Warchoł, że się grzecznie zapytam? odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl A ten Łakomy to przypadkiem do Lubina nie ma iść? A może jednak zostaje? odpowiedz

Kuba - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A ja myślę, że trener wprowadza nowych, bo wkrótce duża część "jedynki" będzie na kwarantannie i trzeba będzie łatać skład zawodnikami z rezerw. odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Kuba: spokojnie. Cierzniak, Juranovič, Wszołek, Luquinhas, Kapustka już chorowali, więc do końca roku odporność mają. A zaraz wrócą Antolič, Slisz, Karbo i Pekhart - trzeba uzupełnić obronę i mamy niezły skład ;) odpowiedz

Graba80 - 1 godzinę temu, *.com.pl @Żmija : Kolega Juranovića z kadry, w przerwie meczu dostał pozytyw na covida... odpowiedz

Piasek - 3 godziny temu, *.inetia.pl No i gitara odpowiedz

