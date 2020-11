Pekhart jednak bez koronawirusa

Od momentu gdy Tomas Pekhart wyjechał na zgrupowanie reprezentacji Czech już trzy razy testowany był na obecność koronawirusa. Pierwsze badanie dały wynik negatywny, drugie pozytywny, a jak informuje serwis sportowefakty.wp.pl... trzecie badanie, przeprowadzone po towarzyskim meczu z Niemcami, w którym napastnik nie mógł zagrać, znów dało wynik negatywny. Najskuteczniejszy zawodnik Legii cały czas czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów, więc czeska federacja robi wszystko, by umożliwić mu występy w dwóch pozostałych spotkaniach - z Izraelem (15.11) i Słowacją (18.11) w Lidze Narodów.

Arek - 32 minuty temu, *.tpnet.pl Czy znajdzie się ktoś mądry i wytłumaczy what the fuck. To jest przecież nie normalne. odpowiedz

butla - 36 minut temu, *.t-mobile.pl Świetnie dobrane foto! :) odpowiedz

Paweł - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Komedia to mało powiedziane???????????????? odpowiedz

Alchim - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pierdykną kielona i szczepiona zaczęła działać :) Pozdro dla zaszczepionych niech moc bedzie z wami ! Legia !!! odpowiedz

Fgggg - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co to za cyrk? Po 2 tygodniach robienie testu wymazowego nie ma najmniejszego sensu. Te sa wykonywane w 5 -7 dniu od pierwszych objawów. Potem nawet u zakażonych mogę dawać wynik negatywny. Jak chcą wiedzieć to powinni zrobić przesiew z badania krwi. Teraz najlepiej byłoby jakby w Legii zakończyli wypowiadanie się na ten temat. odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.22.8 Szopka masakra odpowiedz

