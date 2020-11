20-23.11: Weekendowy rozkład jazdy

Niedzielny mecz piłkarzy Legii z Cracovią, rozegrany zostanie bez udziału publiczności, a nam po raz kolejny przyjdzie obserwować spotkanie naszych piłkarzy przed telewizorami. W telewizji zobaczymy także piątkowy mecz koszykarzy Legii z GTK Gliwice (Polsat Sport News, początek o 20:05). Z kolei mecz naszych siatkarzy ze Spartą Grodzisk Maz. (sobota, 18:00) pokazany zostanie na facebooku siatkarskiej Legii. W Internecie (na YT) będzie również dostępna transmisja z niedzielnego meczu naszych futsalistów, którzy zagrają na wyjeździe z TAF Toruń. Czworo pięcioboistów Legii rozpocznie dzisiaj w Drzonkowie rywalizację w Mistrzostwach Europy do lat 24. Nasz klub reprezentować będą Michalina Wierzba, Wiktoria Wierzba, Łukasz Gutkowski oraz Daniel Ławrynowicz. Rozkład jazdy: 20.11 g. 20:05 Legia Warszawa - GTK Gliwice [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 21.11 g. 12:00 Legia II Warszawa - Huragan Morąg [LTC, boisko 5] 21.11 g. 17:00 Legia II Warszawa - Trójka Żyrardów [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 21.11 g. 17:00 Zagłębie Sosnowiec - Chrobry Głogów 21.11 g. 18:00 Legia Warszawa - UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki [siatka, ul. Niegocińska 2a] 22.11 g. 14:30 Sparta Rotterdam - FC Den Haag 22.11 g. 15:00 TAF Toruń - Legia Warszawa [futsal] 22.11 g. 16:00 Sandecja Nowy Sącz - Radomiak Radom 22.11 g. 17:30 Cracovia - Legia Warszawa Młodzież: 21.11 g. 12:00 Hutnik Kraków U18 - Legia Warszawa U18 [CLJ U18][Kraków] 21.11 g. 14:00 Legia U14 - Cracovia 07 [LTC boisko 6] 21.11 g. 16:00 Legia U13 - Cracovia 08 (po 11)[LTC boisko 6] 22.11 g. 12:00 Legia Warszawa U-17 - Hutnik Warszawa U-17 [kosz, ul. Andriollego 1] 22.11 g. 12:00 Legia U11 - Znicz Pruszków 2010 [LTC boisko 6] 22.11 g. 12:30 Legia U10 - Legionovia Legionowo 2010 [LTC boisko 6] 22.11 g. 14:00 Legia U12 - APMT Polska 09 [LTC boisko 6] 22.11 g. 16:00 Legia U13 - APMT Polska 08 [LTC boisko 6] 23.11 g. 18:00 Legia Warszawa U-19 - Akademia Koszykówki Komorów U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.