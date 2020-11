Siatkówka

Legia Warszawa 3-0 UKS Międzyrzecka Trójka

Sobota, 14 listopada 2020 r. 19:14 Hugollek, vid. Bodziach, źródło: Legionisci.com

W meczu 7. kolejki II ligi siatkówki Legia Warszawa wygrała 3-0 z drużyną UKS Międzyrzecka Trójka. Legioniści prowadzą w tabeli z kompletem zwycięstw.



- Mecz był pod naszą kontrolą, z czego bardzo się cieszę. Zwracaliśmy uwagę przed meczem na konsekwentną grę, bo z zespołem z Międzyrzeca zawsze ciężko się gra, jeśli pozwoli im się grać. My dziś im na to nie pozwoliliśmy - ani w przyjęciu zagrywki, choć wiedzieliśmy, że będą ryzykować. Przejmowaliśmy piłki i wyprowadzaliśmy ataki, więc nie oddawaliśmy im bezpośrednio punktów. To było dziś naszym zadaniem, więc brawa dla zawodników że to zrealizowali. Dopisujemy trzy punkty i umacniamy się na pozycji lidera. Daje nam to kolejny bodziec do pracy. Pilnujmy tego co jest, bo rola lidera zobowiązuje, więc nie może nas zgubić ta seria zwycięstw. Pokora w sporcie i w życiu jest bardzo ważna - powiedział po meczu Mateusz Mielnik, trener Legii.



Kolejny mecz podopiecznych Mateusza Mielnika odbędzie się za tydzień w hali przy ul. Niegocińskiej - rywalem będzie UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki.



II liga: Legia Warszawa 3-0 UKS Międzyrzecka Trójka

Sety: 25-18, 25-21, 25-15



Fotoreportaż z meczu - 35 zdjęć Bodziacha







