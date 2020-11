Futsal

Legia Warszawa 5-4 FC 10 Zgierz

Niedziela, 15 listopada 2020 r. 15:50 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 9. kolejki I ligi futsalu rozegranym w hali OSiR Włochy Legia Warszawa wygrała z FC 10 Zgierz 5-4. Było to spotkanie lidera z wiceliderem tabeli. Po dziewięciu seriach gier legioniści mają na swoim koncie 8 zwycięstw i 1 porażkę.



Fotoreportaż z meczu - 68 zdjęć Woytka



Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Legii 1-0. Najwięcej emocji dostarczyła końcówka pierwszej połowy. Najpierw Legioniści w 15 sekund zdobyli dwie bramki i zrobiło się 3-0, ale kilkadziesiąt sekund później goście złapali kontakt po dwóch szybkich trafieniach.



W piątej minucie drugiej połowy FC 10 Zgierz doprowadził do wyrównania. Legioniści ruszyli do ataku i efektem był gol na 4-3 w 28. minucie spotkania. Niestety rywale odpowiedzieli już 28 sekund później. W 32. minucie "Wojskowi" wyprowadzili szybką kontrę i ponownie wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do końca, choć obu ekipom nie brakowało okazji do zdobycia kolejnych bramek.



Kolejne spotkanie podopiecznych Pawła Juchniewicza odbędzie się w niedzielę, 22 listopada. Mecz z TAF Toruń rozegrany zostanie na wyjeździe, a początek zaplanowano na godzinę 15:00.



I liga: Legia Warszawa 5-4 (3-2) FC 10 Zgierz

1-0 - 3:22 Tarnowski

2-0 - 17:17 Milewski

3-0 - 17:58 Tarnowski

3-1 - 18:13 Błaszczyk

3-2 - 18:26 Błaszczyk

3-3 - 24:49 Werner

4-3 - 28:00 Gliński

4-4 - 28:27 Werner

5-4 - 31:08 Grzyb



Legia: 16. Tomasz Warszawski - 8. Mateusz Gliński, 14. Krzysztof Jarosz, 19. Adam Grzyb, 81. Mariusz Milewski

Rezerwa: 18. Mateusz Taradejna, 88. Adam Świątkowski - 4. Dominik Skorża, 9. Paweł Tarnowski, 11. Bartłomiej Świniarski, 21. Grzegorz Och, 22. Kamil Wąchocki, 99. Michał Zalewski



FC 10 Zgierz: 1. Mateusz Komorowski - 2. Marcin Karasiński, 10. Arkadiusz Błaszczyk, 14. Michał Maciąg, 20. Krystian Pomykała

Rezerwa: 50. Maciej Kaźmierski, 3. Amadeusz Brzosko, 4. Mateusz Sadłecki, 8. Piotr Werner, 9. Wojciech Banaszczyk, 11. Fabian Kasierski, 13. Kamil Gil, 18. Emil Młynarczyk



