Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 14 listopada 2020 r. 22:47 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi zremisowali 2-2 z zajmującą II miejsce w tabeli Wisłą Kraków. Juniorzy młodsi pokonali 2-1 Ursus 2004 i zakończyli rozgrywki jesienne grupy "A" CLJ U17 na drugim miejscu. Legia U16 wygrała 9-0 z Białymi Orłami. Gracze o rok młodsi, którzy również już wcześniej zapewnili sobie wygraną w grupie CLJ, pokonali 3-1 Znicz Pruszków. Zawodnicy z roczników 2008 i 2009 udanie zakończyli rozgrywki ligowe, w których uplasowali się na I miejscu.



CLJ U18: Legia Warszawa 2-2 (2-1) Wisła Kraków 02/3/4

Gole:

0-1 15 min. Wiktor Szywacz b.a.

1-1 31 min. Wiktor Kamiński (as. Patryk Pierzak)

2-1 43 min. Łukasz Rytelewski (as. Jerzy Munik)

2-2 57 min. Wiktor Szywacz b.a.



Strzały (celne) [15-90 min.]: Legia 9 (3) - Wisła 10 (7)



Legia: Maciej Kikolski [04] – Miłosz Pacek, Szymon Bednarz [04], Yehor Matsenko, Łukasz Rytelewski – Jerzy Munik, Patryk Pierzak, Michał Kochanowski (58' Ivan Vidosević) – Kajetan Staniszewski (71' Jakub Czajkowski), Wiktor Kamiński [04], Kacper Skwierczyński (82' Fryderyk Janaszek [04])

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



CLJ U17: RKS Ursus 04 1-2 (0-2) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 33 min. Jordan Majchrzak (dobitka strzału Tomasza Okulickiego)

0-2 38 min. Bartosz Mikołajczyk (as. Igor Strzałek z rzutu rożnego)

1-1 88 min. Juliusz Jul



Legia: Jan Sobczuk [05] – Patryk Winiarski, Tomasz Okulicki, Bartosz Krasuski [05], Bartosz Dziemidowicz – Bartosz Mikołajczyk [05](46' Kacper Knera), Patryk Bek, Igor Strzałek – Dawid Kiedrowicz, Jordan Majchrzak (70' Szymon Gaj [05]), Maddox Sobociński (46' Maksymilian Stangret [05])

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Białe Orły Warszawa 05 0-9 (0-4) Legia Warszawa U16

Gole:

0-1 7 min. Lucio Ceci (głową, as. Kacper Rojkowicz)

0-2 23 min. Filip Borowski (as. Roman Zhuk)

0-3 28 min. Filip Borowski

0-4 42 min. Lucio Ceci (as. Filip Borowski)

0-5 74 min. Szymon Grączewski (as. Oskar Lachowicz)

0-6 84 min. Szymon Grączewski (dobitka strzału Kacpra Rojkowicza)

0-7 86 min. Szymon Grączewski (as. Kacper Rojkowicz)

0-8 88 min. Gracjan Gawroński (z dystansu)

0-9 90 min. Maciej Bochniak (dobitka)



Strzały (celne): białe Orły 7 (3) - Legia 35 (22)



Legia: Hubert Nowak [06] – Franciszek Saganowski [06](57' Maciej Bochniak), Ignacy Morawski, Hubert Ogórek (Kpt), Kacper Stankiewicz – Kajetan Pysz [06], Oskar Lachowicz, Kacper Rojkowicz – Roman Zhuk [06](46' Gracjan Gawroński), Filip Borowski (46' Szymon Grączewski), Lucio Ceci

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Legia Warszawa 3-1 (1-1) Znicz Pruszków 06

Gole:

1-0 16 min. Jakub Kowalski (as. Mateusz Sitek)

1-1 18 min. Michał Podpora

2-1 72 min. Mateusz Sitek (rzut karny na Jakubie Żewłakowie)

3-1 75 min. Mateusz Sitek (as. Jakub Kowalski)



Legia: Michał Malinowski – Karol Kosiorek, Rafał Boczoń, Jakub Nędzyński (51' Jakub Chodkowski), Oliwier Olewiński – Maciej Saletra, Fryderyk Misztal, Igor Rosa (54' Piotr Zieliński) – Kacper Bogusiewicz (67' Jakub Żewłakow), Mateusz Sitek, Jakub Kowalski. Rezerwa: Miłosz Kaniasty (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Agape Białołęka 08/9 - Legia U13



Legia: Marcel Grzejda - Maks Dołowy, Oliwier Puto, Maciej Chojnowski, Marcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, Norbert Merchel [09], Piotr Bzducha, Adam Niewiadomski, Daniel Wyrozumski, Daniel Foks, Filip Nieckarz, Artur Sikorski, Bartłomiej Leszczyński

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Gospodarze zmobilizowali się na mecz na swoim terenie i choć mecz toczył się głównie na połowie Agape, legioniści mieli pewne problemy z przebiciem się przez szyki obronne graczy Białołęki. Mimo wszystko, za kilka ciekawych i efektownych akcji warto ich wyróżnić. Legia zakończyła rozgrywki z 8 punktami przewagi nad Drukarzem. Z I ligi spadają natomiast Legionovia i Agape.



STF Champion Warszawa 09 - Legia U12



Strzały (celne): Champion 9 (4) - Legia 20 (10)



Legia: Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Piotr Bartnicki, Jakub Piaseczny, Mateusz Strzelecki, Vincent Ziętek, Iwo Dolega, Kacper Ziółkowski, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Borys Boryszewski, Aleksander Marciniak, Aleksander Badowski [10]



Legia U10 - UKS Olimpijczycy Warszawa 2011