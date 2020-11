Transmisje z futsalu i koszykówki

W niedzielę ligowe mecze rozegrają futsaliści i koszykarze Legii Warszawa. Już od godziny 14 będziecie mogli obejrzeć starcie lidera ze stolicy z wiceliderem ze Zgierza w ramach rozgrywek 1 ligi Polskiej Ligi Futsalu. Transmisja dostępna będzie na facebooku futsalowej Legii . Informacje, wyniki, tabele i aktualności z sekcji znajdziecie na naszej dedykowanej podstronie legionisci.com/futsal . Z kolei spotkanie Śląska Wrocław z Legią Warszawa w Energa Basket Lidze do obejrzenia jest na antenie Polsatu Sport News. Początek meczu o godzinie 17:35. Informacje, wyniki, tabele i aktualności z sekcji znajdziecie na naszej dedykowanej podstronie legionisci.com/kosz . Po zakończeniu meczów zapraszamy na naszą stronę na szczegółowe raporty i zdjęcia.

Lebaid - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Niestety jest błąd w artykule, bo koszykówka nie będzie na kanale Polsat Sport, a Polsat Sport News, a tego już nie ma na większości kablówek. odpowiedz

? - 4 godziny temu, *.amazonaws.com @Lebaid: A news jest kanałem ogólnodostępnym? odpowiedz

BOREK - 4 godziny temu, *.chello.pl @?: Kiedyś był, ale już nie jest odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl @BOREK: no to w końcu gdzie to oglądać???? odpowiedz

arni87 - 3 godziny temu, *.lukman.pl @Lebaid: zawsze można iple sobie wykupić 5 zł jednorazowa transmisja. odpowiedz

adriano - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Lebaid: Niech ktoś wrzuci link o 17.35, z góry dzięki. odpowiedz

