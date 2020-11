W meczu 11. kolejki IV ligi kobiet drużyna Legia Ladies wygrała 5-2 ze Żbikiem Nasielsk. Bramki dla Legii zdobyły: Amelia Przybylska 3, Julia Biesiada i Adrianna Bielak. Było to ostatnie spotkanie legionistek w rundzie jesiennej. Drużyna prowadzona przez Dariusza Radkę zajmuje w tabeli 2. miejsce z dorobkiem 21 punktów (7 zwycięstw, 2 porażki). Do liderek z Ostrołęki traci 2 punkty. IV liga: Legia Ladies 5-2 Żbik Nasielsk Gole: Amelia Przybylska 3, Julia Biesiada, Adrianna Bielak

SF - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Niezawodna Amelia ! Super !!! odpowiedz

Kuba - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Brawo dziewczyny! Idziecie jak burza! odpowiedz

WETERAN - 6 godzin temu, *.chello.pl Brawo! Oby tak dalej i awans! odpowiedz

