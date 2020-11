Młodzież: mecze niedzielne

Niedziela, 15 listopada 2020 r. 21:16 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Większość najmłodszych drużyn młodzieżowych zakończyła dziś rozgrywki ligowe. Legia U14 pokonała 3-0 Escolę Varsovia. Gracze LSS U11A wywalczyli awans do wyższej ligi w kategorii U12, zdobywając decydującego gola na 8 minut przed końcem meczu. UWKS Legia U18 zremisowała z kolei w decydującym meczu z Błękitnymi Raciąż, co nie jest korzystnym wynikiem. W rozgrywkach seniorskich "wojskowi pokonali z kolei AP EsKadra 5-1 i na półmetku awansowali na fotel wicelidera (do A klasy wchodzą 2 najlepsze drużyny). Zespoły U11 Akademii oraz U10A LSS rozegrały sparingi z rówieśnikami z AP Mam Talent.



Ekstraliga U14: Escola Varsovia 07 0-3 (0-3) Legia U14

Gole:

0-1 10 min. Jan Leszczyński (as. Szymon Chojecki)

0-2 27 min. Jan Leszczyński (as. Maciej Jeleński)

0-3 30 min. Michał Reterski (as. Maciej Jeleński)



Legia: Jakub Misiewicz - Dawid Foks, Leon Ziętek, Mikołaj Kotarba, Sebastian Baranowski, Jan Leszczyński, Michał Reterski, Jakub Solecki, Mateusz Różański, Maciej Jeleński, Szymon Chojecki, Aleks Płoszka, Jakub Nawrocki, Leon Falecki, Michał Korba, Konrad Kraska

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



UKS Irzyk 08 - Legia LSS U12 (09)



Tym razem spotkanie było znacznie bardziej zacięte niż pierwszy pojedynek, w którym legioniści szybko objęli dość wyraźne prowadzenie. Żaden z zespołów nie był dziś w stanie przechylić jednoznacznie losów meczu na swoją korzyść. Należy przy tym pamiętać, że losy awansu rozstrzygnęły się już wcześniej na rzecz Polonii II Warszawa 08.



Sparing: Legia U11 - AP Mam Talent U11 (2010)



Strzały (celne): Legia 53 (41) - APMT 14 (13)



Legia: Franciszek Golański - Filip Hołowiński, Tymon Płoszka, Antoni Błoński, Oskar Putrzyński, Oliwier Pruszyński, Xawery Eichler - Dawid Rodak, Jacek Dobrzański, Wiktor Wach, Mateusz Pawłowski, Igor Brzozowski, Aleksy Chmielewski

Trenerzy: Mateusz Majewski, Mateusz Legierski



IV liga U12: Legia LSS U11A - Korona Góra Kalwaria 09/10



Strzały (celne): LSS 36 (17) - Korona 3 (1)



Legia LSS: Nikodem Kęsicki, Jakub Pływaczewski, Dawid Ciborowski, Piotr Roguski, Jakub Nowacki, Krzysztof Plewczyński, Jakub Rogalski, Filip Dmowski, Jakub Jakubiak, Michał Zubrzycki

Trener: Piotr Chmiel



Sparing: Legia LSS U11A - Pogoń Siedlce 2010



Legia LSS: Jakub Pływaczewski, Kacper Wiśniewski, Dawid Ciborowski, Jakub Nowacki, Nikodem Sikorski, Mikołaj Maćkowiak, Filip Dmowski, Piotr Roguski, Aleksander Nieckarz, Jan Andrzejak, Jakub Rogalski

Trener: Piotr Chmiel



Bardzo udany występ zespołu LSS z rówieśnikami z Pogoni Siedlce. Spotkanie pokazało, jak duże postępy poczynili chłopcy z Legia Soccer Schools od ostatniego spotkania tych drużyn, które było zacięte i bardzo wymagające.



Legia LSS U10A - AP Mam Talent 2011



Strzały (celne) [I i IV kwarta]: LSS 18 (12) - APMT 11 (7)



LSS: Kornel Dana, Jan Bagiński, Mateusz Doliński, Marcel Stępień, Bartosz Ilków, Aleksander Wodzicki, Szymon Kozioł

Trener: Michał Konieczny



Mimo ograniczonego mocno składu, legioniści postawili trudne warunki graczom APMT. Goście, choć stwarzali może nieco mniej okazji, zachowywali pod bramką legionistów znacznie więcej zimnej krwi i dokładności w wykończeniu sytuacji. bez wątpienia wartościowy sparing dla naszych zawodników.



I liga mazowiecka U18: UWKS Legia 1-1 (1-1) Błękitni Raciąż 03/4

Gole:

1-0 40 min. Kacper Kubiszer (rzut rożny)



UWKS Legia: Jakub Żołędowski, Mateusz Zalega, Kacper Kubiszer, Marcin Staszyc, Mirosław Tymczyszyn - Karol Gozdalik, Antoni Sidor [04], Kacper Cetlin - Sławomir Tymczyszyn, Michał Rak (25' Maks Dobosz, 80' Filip Grygorczuk), Jakub Wąchocki (46' Oganes Kazaryan). Rezerwa: Kacper Romanowski, Bazyli GRabiec [04], Aleksander Florczuk

Trener: Łukasz Winek



B klasa: UWKS Legia 5-1 (3-1) AP EsKadra Warszawa

Gole dla CWKS: Kacper Cetlin 2, Maksymilian Dobosz, Konrad Kisiel, Kacper Kubiszer



CWKS Legia: Stanisław Kucharski - Mirosław Tymczyszyn (46' Marcin Staszyc), Kacper Kubiszer (46' Filip Grygorczuk), Damian borowski, Mateusz Zalega (46' Kacper Romanowski) - Karol Sulkowski, Oganes Kazaryan (46' Maks Dobosz), Kacper Cetlin (46' Antoni Sidor) - Sławomir Tymczyszyn (46' Aleksander Florczuk), Konrad Kisiel, Jakub Wąchocki (46' Karol Gozdalik)

Trener: Damian Borowski



- Fot. K. Kubiszer: