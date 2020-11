Srebro Wiktora Pieca w MP U-14

W Kostrzynie nad Odrą odbyły się Mistrzostwa Polski młodzików w zapasach w stylu klasycznym, w których startowało trzech zapaśników Legii. Srebrny medal MP do lat 14 w kategorii wagowej -62 kg wywalczył Wiktor Piec, który w finałowej walce przegrał 2:10 z Bartłomiejem Nowakowskim (Mazowsze Tereson). Przy stanie 2:2, na półtorej minuty przed końcem walki, nasz zawodnik doznał kontuzji (potrzebna była pomoc medyczna), ale nie poddał się i walczył do końca. Miejsce 13. w tej samej kategorii wagowej zajął Kajetan Kołosiński. W kategorii -68kg Victor Obarzanek był bliski strefy medalowej, ale w decydującej walce przegrał 1:3 z Wiktorem Kozłowskim (GSZS Rybno) i ostatecznie zajął miejsce piąte. Legionista wygrał trzy wcześniejsze walki (z Jakubem Ścisławskim, Igorem Czyżewskim i Michałem Graczem) oraz przegrał w Wiktorem Proksą. W klasyfikacji drużynowej, Legia sklasyfikowana została na miejscach 15-17.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.