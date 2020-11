Nowe bluzy w sklepie Żyleta i Legia FanStore

Wtorek, 17 listopada 2020 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sklepie "Żyleta" miała miejsce premiera nowej kolekcji bluz. Do sprzedaży trafiły cztery nowe modele - do wyboru są zarówno klasyczne bluzy "Żyleta" (bez kaptura i suwaka), jak również bluza z kapturem i kieszenią z przodu oraz dwie bluzy rozpinane na suwak. Każda z nich kosztuje 170 złotych. Kupując pomagacie utrzymać legijny sklep w czasie pandemii.



Z kolei w Legia FanStore pojawiły się dziecięce bluzy i koszulki. Większość z nich to wzory dla dzieci znanych już produktów dostępnych w ostatnich kolekcjach jedynie w dużych rozmiarach. Ponadto pojawiły się także wzory z Misiem Kazkiem. Koszulki kosztują od 50 do 60 złotych, z kolei bluzy od 140 do 170 zł.



Nowości ze sklepu Żyleta:











Wybrane nowości z Legia FanStore: