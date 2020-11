TAF Toruń 5-1 Legia Warszawa

W meczu 10. kolejki 1. ligi PLF rozegranym w Toruniu Legia Warszawa przegrała 1-5 z zespołem TAF Toruń. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Stołeczny zespół zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli grupy północnej. Kolejny mecz "Wojskowi" rozegrają w niedzielę, 29 listopada o godzinie 15 na wyjeździe z Orlikiem Mosina. I liga: TAF Toruń 5-1 (1-0) Legia Warszawa 1-0 2:01 - Maciej Jankowski 2-0 23:25 - Jakub Wiśniewski 3-0 28:36 - Maciej Jankowski 3-1 37:42 - Bartłomiej Świniarski 4-1 39:24 - Dawid Kraśniewski 5-1 39:45 - Jakub Wiśniewski Legia: 16. Tomasz Warszawski - 8. Mateusz Gliński, 14. Krzysztof Jarosz, 19. Adam Grzyb, 81. Mariusz Milewski Rezerwa: 18. Mateusz Taradejna - 4. Dominik Skorża, 9. Paweł Tarnowski, 11. Bartłomiej Świniarski, 21. Grzegorz Och, 93. Michał Zalewski, 99. Kacper Zalewski TAF Toruń: 25. Dawid Kraśniewski - 10. Mateusz Kończalski, 12. Dawid Kawka, 23. Michał Suchocki, 29. Maciej Jankowski Rezerwa: 7. Bartosz Wilkanowski - 8. Jakub Wiśniewski, 15. Kamil Domański, 17. Filip Mierzejewski, 21. Jakub Hapka, 77. Bartosz Przypis, 97. Michał Kukowski

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.