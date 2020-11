Podsumowanie weekendu 14-15 listopada

Poniedziałek, 16 listopada 2020 r. 12:31 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W miniony weekend (14-15.11.) z powodu przerwy reprezentacyjnej "Wojskowi" odpoczywali od zmagań w Ekstraklasie. Swoje mecze rozegrali koszykarze, siatkarze, futsaliści, trzecioligowe rezerwy oraz Legia Ladies.



Piłka nożna



III liga: Polonia Warszawa 1-0 Legia II Warszawa

1-0 - 29' Łukasz Piątek (karny)



Do spotkania przy Konwiktorskiej przystąpiły dwie ekipy, które na swoim koncie miały po 24 oczka. Niestety zwycięsko z tego pojedynku wyszły "Czarne Koszule", którym wygraną zapewnił Łukasz Piątek. Piłkarz polonistów wykorzystał rzut karny, po tym jak rywala w szesnastce sfaulował Mateusz Wieteska. Oprócz "Wietesa" w rezerwach zagrało jeszcze kilku graczy z pierwszej drużyny: Luis Rocha, Paweł Stolarski, Inaki Astiz i Mateusz Cholewiak. Warto dodać, że spotkanie z trybun obserwował trener Czesław Michniewicz. Aktualnie legioniści zajmują ósme miejsce w ligowej tabeli, a za tydzień czeka ich bój z Huraganem Morąg.



IV liga: Legia Ladies 5-2 Żbik Nasielsk

Gole: Amelia Przybylska 3, Julia Biesiada, Adrianna Bielak



W 11. kolejce legionistki 5-2 ograły ekipę Żbika Nasielsk. Spotkanie zakończyło rundę jesienną, po której zespół Dariusza Radki zajmuję drugie miejsce. Legia ma na swoim koncie 21 punktów, a do lidera z Ostrołęki traci dwa oczka.



Koszykówka



PLK: Śląsk Wrocław 73-68 Legia Warszawa

Kwarty: 16-19, 13-14, 20-16, 14-14, d. 10-5



Niestety "Zieloni Kanonierzy" przegrali na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Po czterech kwartach na tablicy wyników widniał wynik 63-63, przez co zwycięzcę musiała wyłonić dogrywka. Najwięcej punktów dla warszawiaków, bo aż 25 zdobył Justin Bibbins. Warto dodać, że legioniści grali bez dwóch kluczowych koszykarzy Earla Watsona i Jakuba Karolaka, którzy są kontuzjowani. Aktualnie wciąż lider jest w Warszawie i oby został tu do samego końca. W piątek o godzinie 20:05 "Zieloni Koszykarze" podejmą 9. w tabeli GTK Gliwice.



Futsal



I liga:Legia Warszawa 5-4 (3-2) FC 10 Zgierz

1-0 - Paweł Tarnowski

2-0 - Mariusz Milewski

3-0 - Paweł Tarnowski

3-1 - Błaszczyk

3-2 - Błaszczyk

3-3 - Werner

4-3 - Mateusz Gliński

4-4 - Werner

5-4 - Adam Grzyb



"Wojskowi" przy ul. Gładkiej zmierzyli się z wiceliderem ligi FC 10 Zgierz. Po bardzo zaciętym spotkaniu legioniści umocnili się na pozycji lidera. Emocji nie zabrakło, gdyż z wyniku 0-3 goście doprowadzili do wyrównania. Na nasze szczęście ostatnie słowo należało do Adama Grzyba, który zapewnił nam trzy punkty. Kolejne spotkanie podopiecznych Pawła Juchniewicza odbędzie się w niedzielę, 22 listopada. Mecz z TAF Toruń rozegrany zostanie na wyjeździe, a początek zaplanowano na godzinę 15:00.



Siatkówka



II liga: Legia Warszawa 3-0 UKS Międzyrzecka Trójka

Sety: 25-18, 25-21, 25-15



Legioniści wciąż nie przegrali ligowego meczu w tym sezonie! Warszawiacy w roli gospodarza 3-0 ograli UKS Międzyrzecka Trójka. Podopieczni trenera Mateusza Mielnika bardzo pewnie prowadzą w tabeli, a w sobotę ich rywalem będzie UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki.



