eMŚ: Polska w drugim koszyku

Środa, 18 listopada 2020 r. 22:50 źródło: 90minut.pl

W środę rozegrano ostatnie listopadowe mecze reprezentacyjne i poznaliśmy finalny podział na koszyki przed losowaniem eliminacji mistrzostw świata 2022. Reprezentacja Polski już wcześniej była pewna rozstawienia w drugim koszyku. Losowanie eliminacji w strefie europejskiej odbędzie się 7 grudnia w Zurychu.



Przed losowaniem 55 zespołów zostanie podzielonych na sześć koszyków na podstawie rankingu FIFA, który zostanie opublikowany 26 listopada.



Koszyk 1:

Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Dania, Chorwacja, Niemcy, Holandia



Koszyk 2:

Szwajcaria, Polska, Szwecja, Walia, Austria, Ukraina, Turcja, Serbia, Słowacja, Rumunia



Koszyk 3:

Rosja, Irlandia, Norwegia, Węgry, Czechy, Szkocja, Islandia, Irlandia Północna, Grecja, Finlandia



Koszyk 4:

Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Macedonia Północna, Czarnogóra, Albania, Bułgaria, Białoruś, Izrael, Gruzja, Luksemburg



Koszyk 5:

Cypr, Armenia, Wyspy Owcze, Azerbejdżan, Estonia, Kosowo, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Andora



Koszyk 6: Mołdawia, Malta, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino



W katarskim mundialu wystąpi 13 drużyn europejskich. Dziesięciu zwycięzców grup eliminacyjnych awansuje bezpośrednio, a drużyny z drugich miejsc w grupach oraz dwóch najlepszych zwycięzców grup w Lidze Narodów 2020/21 (łącznie 12 drużyn) zagrają dwurundowe baraże o trzy pozostałe miejsca w finałach MŚ (w obu rundach baraży będą tylko pojedyncze mecze, bez spotkań rewanżowych).



Drużyny zostaną wylosowane do dziesięciu grup - pięciu pięciozespołowych (A-E) i pięciu sześciozespołowych (F-J).



a) Zwycięzcy grup Dywizji A Ligi Narodów trafią do grup pięciozespołowych (maksymalnie jeden w danej grupie).



b) Z przyczyn politycznych w losowaniu na siebie nie mogą trafić: Armenia - Azerbejdżan, Gibraltar - Hiszpania, Kosowo - Bośnia i Hercegowina, Kosowo - Serbia, Kosowo - Rosja i Ukraina - Rosja.



c) Maksymalnie dwa kraje "zimowe" mogą być w jednej grupie: Białoruś, Estonia, Finlandia, Islandia*, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rosja, Ukraina, Wyspy Owcze* (dodatkowo Islandia i Wyspy Owcze nie mogą trafić na siebie w grupie, gdyż w tych dwóch krajach ryzyko pogodowe jest najwyższe).



d) Z powodu dużych odległości tylko jedna "odległa" para może znaleźć się w danej grupie:

Azerbejdżan - Gibraltar, Islandia, Portugalia

Islandia - Armenia, Cypr, Gruzja, Izrael

Kazachstan - Andora, Anglia, Francja, Gibraltar, Hiszpania, Irlandia, Irlandia Północna, Islandia, Malta, Portugalia, Szkocja, Walia, Wyspy Owcze



Terminarz



Kolejka 1 - 24-25 marca 2021

Kolejka 2 - 27-28 marca

Kolejka 3 - 30-31 marca

Kolejka 4 - 1-2 września

Kolejka 5 - 4-5 września

Kolejka 6 - 7-8 września

Kolejka 7 - 8-9 października

Kolejka 8 - 11-12 października

Kolejka 9 - 11-13 listopada

Kolejka 10 - 14-16 listopada



Baraże: I runda - 24-25 marca 2022, II runda - 28-29 marca