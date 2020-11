17-19.11: Rozkład jazdy

Wtorek, 17 listopada 2020 r. 08:24 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Od wtorku do czwartku trzy nasze młodzieżowe drużyny rozegrają ligowe spotkania. Najciekawiej zapowiada się mecz juniorów do lat 18, którzy we Wronkach w środowe przedpołudnie zmierzą się z Lechem. W Wałczu ruszają Mistrzostwa Polski w boksie. Legię reprezentować będzie 7 pięściarzy: Mateusz Konaszczyc (-63kg), Szymon Brząkała (-69kg), Maciej Jewdokin (-52kg), Paweł Michalik, Hubert Kwapisz, Paweł Rumiński (-75kg) i Kamil Przychodzki (+91kg).



W Mistrzostwach Polski kobiet jedyną zawodniczką reprezentującą Legię będzie Anna Olczak, która rywalizować będzie w kategorii wagowej -48kg. Karolina Koszewska tym razem walczyć będzie jako zawodniczka Żoliborskiej Szkoły Boksu, nie zaś Legia Fight Club.



Rozkład jazdy:

17.11 g. 18:30 Legia Warszawa U-11 - Młoda Gwardia Rembertów 2010 [ul. Paderewskiego 45]

18.11 g. 11:15 Lech Poznań U-18 - Legia Warszawa U-18 [CLJ U-18, Wronki]

19.11 g. 17:00 Legia Warszawa U-15 - LKS Chlebnia U-16 [LTC, boisko 6]