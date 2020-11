17-letni talent z Pogoni i Islandczyk na celowniku Legii

Legia Warszawa zainteresowana jest sprowadzeniem 17-letniego piłkarza Pogoni Szczecin. Jak informuje serwis WP SportoweFakty, chodzi o Kacpra Kozłowskiego , który zdaniem wielu osób jest jednym z największych polskich talentów. Wprawdzie zawodnik występujący na pozycji środkowego pomocnika ma jeszcze 1,5 roku kontraktu z "Portowcami", ale w umowę ma wpisaną klauzulę wykupu wynoszącą 600 tys. euro. Niewykluczone, że zimą będą chcieli ją aktywować aktualni mistrzowie Polski. Z kolei na łamach PilkaNozna.pl czytamy o zainteresowaniu stołecznego klubu Hjorturem Hermannssonem . 25-letniemu reprezentantowi Islandii latem kończy się kontrakt z duńskim Brøndby IF, w którym gra od sezonu 2016/17. Hermannssonn występuje na pozycji środkowego obrońcy.

