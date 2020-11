Akcja kibicowska

Świąteczna paczka na Kresy 2020

Wtorek, 17 listopada 2020 r. 09:16 Redakcja

Rozpoczęła się 11. edycja akcji kibiców Legii, której celem jest wsparcie rodaków zamieszkujących tereny Wileńszczyzny, w postaci przygotowania i dostarczenia paczek bożonarodzeniowych. Ten coroczny dowód pamięci o kresowej polskiej społeczności, przez dekadę stał się już tradycją i wpisał na stałe do kibicowskiego kalendarza akcji społeczno-patriotycznych. Jak mówią organizatorzy:





Wiemy, że łatwo nie będzie. Czasy co najmniej niepewne a dla niektórych już dziś trudne. I będzie to faktyczny sprawdzian ofiarności, bo najtrudniej jest się dzielić kiedy w rękach zostaje przysłowiowa ostatnia kromka chleba. Jednak jesteśmy dziwnie spokojni, że jak zawsze damy radę :)



Legijna społeczność już niejednokrotnie udowadniała, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych i wierzymy, że tak będzie i tym razem. Jak zawsze, zachęcamy grupy do kontaktu z nami w celu ustalenia zakupów hurtowych w danym asortymencie ale z góry dziękujemy też serdecznie za wszelkie przejawy indywidualnego zaangażowania w akcję, w postaci tych dziesiątek dostarczanych nam co roku torebek i siatek. To przysłowiowa sól tej akcji bo siła tkwi w szerokim i wspólnym działaniu. A pod jego efektami możemy podpisać się wszyscy - jako kibice Legii Warszawa.



Wszelkie szczegóły znajdziecie na poniższym plakacie: