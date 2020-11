Koszykówka

Legia Warszawa 95-85 GTK Gliwice

Piątek, 20 listopada 2020 r. 21:51 Woytek, źródło: Legionisci.com, Legia Warszawa Sekcja Koszykówki

W meczu 13. kolejki Energa Basket Ligi rozegranym na Bemowie Legia Warszawa wygrała 95-85 z GTK Gliwice. Jest to jedenaste zwycięstwo drużyny Wojciecha Kamińskiego w tym sezonie.



Spotkanie lepiej zaczęli goście z Gliwic, którym dopisywała skuteczność w rzutach z dystansu. Legioniści odpowiedzieli celnymi rzutami Grzegorza Kulki i Grzegorza Kamińskiego, co pozwoliło im prowadzić w połowie pierwszej kwarty 9:8. Premierowa część spotkania toczona była w szybkim tempie, z dobrej strony w ofensywie pokazał się Adam Linowski i to warszawianie cieszyli się z minimalnego prowadzenia po pierwszych dziesięciu minutach gry, 19:18.



GTK szybko odrobiło straty wykorzystując błędy legionistów, ale podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego nie pozwolili uciec rywalom na kilkupunktowy dystans. Zza linii 6.75 m trafiali kolejno Dariusz Wyka i Jamel Morris i po raz kolejny to gospodarze prowadzili, tym razem 31:27. Goście zaliczyli wówczas serię dziewięciu punktów z rzędu i zyskali pięciopunktowe prowadzenie na niespełna cztery minuty przed przerwą. Końcowe chwile tej części starcia należały do Legii, ale GTK zdołało dowieźć minimalną przewagę i do szatni udało się prowadząc 40:39.



Energicznie Zieloni Kanonierzy zaczęli drugą połowę meczu – Jamel Morris, Dariusz Wyka i Grzegorz Kulka wyprowadzili swój zespól na sześciopunktowe prowadzenie, ale szybko odpowiedzieli Malcolm Rhett i Kacper Radwański. Pomimo tego to Legia była w uderzeniu i potwierdziła to w kolejnych akcjach. Otwarte pozycje wykorzystywali kolejno Jamel Morris i Justin Bibbins i tablica wyników wskazywała rezultat 57:48 dla gospodarzy. Za sprawą Jordona Varnado i Terry'ego Hendersona strata GTK nieco zmalała, ale Jamel Morris trafiał jak w transie - Amerykanin zdobył w trzeciej kwarcie aż 16 punktów, a jego zespół prowadził przed decydującą częścią meczu 73:65.



Zespół trenera Matthiasa Zollnera pragnął szybko odrobić stratę i próbował tego na różne sposoby – pod koszem o piłkę walczyli Shannon Bogues i Jordon Varnado, a na obwodzie kolejne próby podejmowali Josh Perkins i Daniel Gołębiowski. Udanie w barwach Legii debiutował Nick Neal. Amerykanin wprowadzał spokój w szeregi swojego nowego zespołu i obsługiwał kolegów kolejnymi podaniami. Goście konsekwentnie zbliżali się do stołecznej ekipy i na pięć minut przed końcem czwartej kwarty tracili do rywali tylko dwa punkty. Końcówka spotkania zdecydowanie należała do Legii, która zacieśniła szyki obronne i nadal imponowała w ofensywie. Niezmiennie na wysokim poziomie funkcjonował Justin Bibbins, który spotkanie zakończył z 23 punktami i 10 asystami na swoim koncie. Legia Warszawa wygrała z GTK Gliwice 95:85, co było jej dziewiątym zwycięstwem we własnej hali. Triumf ten pozwolił warszawianom na powrót na pierwsze miejsce w tabeli Energa Basket Ligi.



Kolejnym rywalem Legii będzie King Szczecin. Spotkanie zostanie rozegrane 6 grudnia o godzinie 17:35 w Szczecinie.



PLK: Legia Warszawa 95-85 GTK Gliwice

Kwarty: 19-18, 20-22, 34-25, 22-20



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

1. J. Bibbins 23 (4)

24. J. Morris 22 (5)

91. D. Wyka 11 (3)

14. G. Kulka 9 (1)

31. G. Kamiński 7 (1)

---

2. B. Didier-Urbaniak 2

5. N. Neal 15

15. A. Linowski 4

99. J. Sadowski 2

18. M. Konopatzki 0

84. P. Kuźkow 0

3. J. Karolak -



GTK Gliwice [punkty, za trzy]

1. J. Perking 17 (2)

23. J. Vamado 17 (3)

0. M Phett 15

3. T. Hendeerson Jr. 6

11. K. Radwański 6

---

5. S. Bogues Jr. 13 (3)

6. D. Gołębiewski 7

82. S. Szewczyk 4

2. A. Wiśniewski 0

13. S. Szymański 0

9. S. Heliński -

10. B. Majewski -





Komisarz: Adam Greczyło

Sędziowie: Łukasz Jankowski, Łukasz Andrzejewski, Tomasz Szczurewski



Mecz bez udziału publiczności.



