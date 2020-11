Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 5-0 Huragan Morąg

Sobota, 21 listopada 2020 r. 13:50 Woytek, źródło: Legionisci.com

W rozegranym na boisku Legia Training Center meczu 17. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała 5-0 z Huraganem Morąg. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0.



Fotoreportaż z meczu - 22 zdjęć Woytka



Legioniści objęli prowadzenie w 31. minucie po strzale z 13 metrów pod poprzeczkę Kamila Kurowskiego. Pięć minut po zmianie stron na 2-0 podwyższył ładnym uderzeniem Patryk Pierzak, a w 63. minucie Kacper Kostorz wykorzystał podanie Jakuba Kisiela. Czwartą bramkę zdobył w 70. minucie z rzutu karnego Mikołaj Kwietniewski, a kilka minut strzałem pod poprzeczkę piątego gola strzelił Kostorz. Następnie Kurowski trafił z rzutu wolnego w poprzeczkę.



W tym roku podopieczni Tomasza Sokołowskiego mają do rozegrania jeszcze dwa wyjazdowe spotkania. Najbliższe odbędzie się 28 listopada o godz. 13 w Skierniewicach, a runda zakończy się 5 grudnia o godzinie 13 w Białej Piskiej.



III liga: Legia II Warszawa 5-0 (1-0) Huragan Morąg

1-0 - 31' Kamil Kurowski (as. Mateusz Cholewiak)

2-0 - 50' Patryk Pierzak (as. Kacper Kostorz)

3-0 - 63' Kacper Kostorz (as. Jakub Kisiel)

4-0 - 70' Mikołaj Kwietniewski (karny)

5-0 - 74' Kacper Kostorz (as. Mikołaj Kwietniewski)



Legia II: 1. Kacper Tobiasz - 19. Paweł Stolarski (46' 23. Luis Rocha), 4. Ariel Mosór (80' 15. Radosław Pruchnik), 3. Inaki Astiz, 16. Patryk Konik - 21. Mikołaj Kwietniewski, 6. Jakub Kisiel, 24. Kamil Kurowski, 25. Patryk Pierzak, 18. Mateusz Cholewiak (46' 7. Oskar Wojtysiak) - 9. Szymon Włodarczyk (46' 11. Kacper Kostorz)



Mecz bez udziału publiczności.