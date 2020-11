Trzy medale na MP Seniorów

Trzy medale wywalczyli zawodnicy Legii na Mistrzostwach Polski Seniorów w boksie, które odbyły się w Wałczu. Brązowy medal zdobyli Maciej Jewdokin w kategorii wagowej do 52 kilogramów, Kamil Przychodzki w kat. +91kg oraz Anna Olczak w kat. -48kg. Karolina Koszewska tym razem w mistrzostwach Polski startowała w barwach Żoliborskiej Szkoły Boksu, zdobywając złoty medal w kat. -69kg. kat. -48kg (kobiet): 1/2 finału: Anna Olczak - Angelika Mięgoć (Imperium Boxing Wałbrzych) 0-5 -52kg: Maciej Jewdokin - Daniel Jermak (Mazur Ełk) RSC1 Maciej Jewdokin - Przemysław Jańczuk (Sako Gdańsk) 5-0 1/2 finału: Maciej Jewdokin - Jakub Słomiński (Wda Świecie) 0-5 kat. -63kg: Mateusz Konaszczyc - Arkadiusz Zając (Korona Wałcz) 5-0 Mateusz Konaszczyc - Damian Durkacz (Concordia Knurów) 0-5 kat. -69kg: Szymon Brząkała - Adrian Krukowski (Mazur Ełk) 0-5 -75kg: Paweł Michalik - Bartosz Gołębiewski (KKB Rushh Kielce) RSC2 Hubert Kwapisz - Aleksander Bereżewski (Red Gloves Warszawa) RSC3 Paweł Rumiński - Rafał Perczyński (Sako Gdańsk) 0-5 kat. +91kg: Kamil Przychodzki - Paweł Sajda (Imperium Boxing Wałbrzych) W.O. 1/2 finału: Kamil Przychodzki - Oskar Safaryan (Concordia Knurów) 0-5

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.