Trening: Powrót Karbownika

Wtorek, 17 listopada 2020 r. 14:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po dwóch dniach wolnych drużyna Legii rozpoczęła we wtorkowe przedpołudnie przygotowania do niedzielnego meczu z Cracovią. W zajęciach wzięło udział 24 zawodników, z czego część trenowała indywidualnie. Po dwóch tygodniach od zakażenia koronawirusem na boisko wrócił Michał Karbownik, ale nie trenował jeszcze z pełnym obciążeniem. Jutro przejdzie testy wysiłkowe i dopiero wtedy dołączy do reszty drużyny. Po rozgrzewce pod okiem trenera przygotowania fizycznego, oprócz "Karbo", ćwiczyli także Maciej Rosołek i Mateusz Hołownia.



Fotoreportaż z treningu - 35 zdjęć Woytka



Od początku osobno biegał William Remy, a później dołączył do niego Vamara Sanogo, który niedawno wrócił do Polski i w Legia Training Center będzie kontynuował rehabilitację po zerwaniu ścięgna Achillesa.







Ze zgrupowania reprezentacji Czech zdążył już wrócić Tomas Pekhart i normalnie uczestniczył w treningu. Z młodych zawodników z rezerw ćwiczył jedynie Szymon Włodarczyk. Nieobecni byli Domagoj Antolić, Radosław Cierzniak, Walerian Gwilia, Josip Juranović, Filip Mladenović, Bartosz Slisz, Joel Valencia, Wojciech Muzyk i Marko Vesović.



Wtorkowe zajęcia składały się z dwóch faz. W pierwszej zawodnicy w grupach wymieniali piłkę w określony sposób i kończyli akcje strzałami do małych bramek. Potem przyszła pora na gierkę 9 na 9 na połowie boiska. Obowiązywały normalne zasady meczowe, a rozgrywka trwała 2 razy po 15 minut.



Różowi: Boruc - Jędrzejczyk, Lewczuk, Wszołek, Luis Rocha, Kapustka, Andre Martins, Luquinhas, Pekhart



Fioletowi: Miszta (Tobiasz) - Stolarski, Wieteska, Astiz, Włodarczyk, Kostorz, Rafael Lopes, Kante, Cholewiak







Zacięte starcie jednym trafieniem wygrali Fioletowi, choć sztab szkoleniowy zapowiedział pomeczową weryfikację video spornych sytuacji związanych ze spalonymi.



Po zakończeniu głównej części zajęć trener Czesław Michniewicz zorganizował konkurs zabawę. Zadaniem piłkarzy było zdobycie gola zza pola karnego, ale bramkę zasłaniała... druga bramka ustawiona ok 1 metr przed tą właściwą. Poniżej możecie obejrzeć filmik ze wszystkimi próbami w wykonaniu legionistów. Wielokrotnie piłka lądowała na poprzeczce, a gole udało się zdobyć dwóm - Mateuszowi Wietesce i Mateuszowi Cholewiakowi.







W środę i czwartek zespół będzie trenował o tej samej porze. Piątkowe zajęcia zostały zaplanowane na godzinę 17, a przedmeczowy trening odbędzie się w sobotę o godzinie 11.



