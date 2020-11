Wyniki legionistów w listopadowych zawodach

Zawodnicy sekcji jeździeckiej Legii w ostatnich tygodniach brali udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich, osiągając dobre rezultaty. Piąte miejsce w Grand Prix w Lesznie (zawody HZO-B1) na Cicero zajął Krzysztof Mazur. Alicja Rogala na koniu Dragon zajęła 1. miejsce w konkursie 60/70 cm w zawodach regionalnych organizowanych przez Klub Jeździecki Aromer. Trzecie miejsce w Bobrowym Stawie na Kalilli, w konkursie klasy P zajęła Patrycja Matyjasik. Patrycja była również 1. i 3. w konkursie klasy N w Poczerninie. W tych drugich zawodach Julia Lewinson zajęła 3. miejsce w w konkursie klasy L na Chantall van de Calidrio. Zuzanna Chwalińska na Corazon 58 zajęła 1 i 2 miejsce w konkursie klasy C oraz 1. w finale 130/135. Ponadto na Endo, Chwalińska zajęła trzecie miejsce w konkursie klasy C oraz finale 130/135.

