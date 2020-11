Młodzież: Mecze wtorkowe i środowe (akt.)

Środa, 18 listopada 2020 r. 13:31 Raffi, źródło: Legionisci.com

Zespół U11 rozegrał we wtorek ostatnie z zaległych spotkań, z Młodą Gwardią. Choć Legia była gospodarzem, mecz rozegrano na obiekcie w Rembertowie. Legioniści wystąpili podzieleni na dwie piątki. Mimo wszystko radzili sobie przez większość spotkania całkiem nieźle z siódemką przeciwników. Gracze z Rembertowa mieli kilka udanych momentów, zwłaszcza w II kwarcie, jednak przewaga Legii była zauważalna i to nasi gracze po meczu cieszyli się z awansu do II ligi. W środę juniorzy starsi zmierzyli się na wyjeździe z Lechem Poznań. Mimo kilku dogodnych okazji, ulegli 0-1.



CLJ U18: Lech Poznań 1-0 (0-0) Legia Warszawa

Gol: 1-0 66 min. Oliwier Zaręba (as. Jakub Antczak)



Strzały (celne): Lech 8 (2) - Legia 10 (3)



Legia: Jakub Kowynia – Miłosz Pacek, Szymon Bednarz [04], Łukasz Rytelewski, Jakub Czajkowski – Jerzy Munik (76' Ignacy Dawid), Michał Kochanowski (67' Kajetan Staniszewski), Patryk Pierzak – Radosław Cielemęcki (76' Fryderyk Janaszek [04]), Wiktor Kamiński [04] (84' Jordan Majchrzak [04]), Kacper Skwierczyński

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Legia U11 - Młoda Gwardia Rembertów '10



Strzały (celne): Legia 41 (26) - Młoda Gwardia 22 (12)



Legia: Antoni Błoński, Igor Brzozowski, Xawery Eichler, Dawid Rodak, Mateusz Pawłowski - Olivier Pruszyński, Filip Hołowiński, Jacek Dobrzański, Tymon Płoszka, Aleksy Chmielewski

Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



Spotkanie z Młodą Gwardią (podobnie jak kilka innych meczów w Warszawie i na Mazowszu) było rozgrywane już praktycznie po zakończeniu rundy, którą zakłóciły okoliczności związane z zagrożeniem epidemiologicznym. Legioniści przystąpili do meczu z impetem, szybko uzyskując dwa trafienia. Jedno z nich nie zakończyło się jednak zaliczonym golem, gdyż piłka... w tajemniczych okolicznościach ;) opuściła siatkę i niektórzy obserwatorzy meczu z arbitrem na czele nie mieli pewności, czy faktycznie się tam wcześniej znalazła. Podobna sytuacja, acz odwrotna, przydarzyła się po przerwie- tym razem jednak futbolówka trafiając w boczną siatkę, wylądowała ostatecznie w bramce. Tym razem na szczęście nie było już wątpliwości i sędzia nakazał wznowienie gry od bramki. W drugiej kwarcie do gry próbowali wrócić goście, a ich wysiłki uwieńczone zostały zdobyciem gola. Legioniści grali jednak czujniej i raczej nie popełniali prostych, nie wymuszonych błędów. Radzili sobie też bardzo dobrze w pojedynkach 1 na 1, odnajdywali również na boisku swoich dobrze ustawionych kolegów. Efekt był widoczny szczególnie w III i IV kwarcie gdzie, mimo wysiłków rembertowian, dystans w grze i ilości stwarzanych sytuacji zaczął się między obiema drużynami powiększać.

Legioniści dobrą postawą w dzisiejszym spotkaniu przypieczętowali awans do wyższej ligi, z kompletem punktów i bilansem bramkowym 150-12. Na wiosnę będzie na pewno trudniej; tym bardziej, że - podobnie jak Legia - uczestnictwo w rozgrywkach od V ligi w kategorii E2 rozpoczęło rok temu wiele innych silnych drużyn, w tym np. Barca Academy. Będzie więc ciekawiej, ale najciekawiej będzie zapewne w przerwie zimowej, gdzie podopiecznych trenerów Legierskiego i Majewskiego czeka wiele spotkań towarzyskich z wymagającymi rywalami