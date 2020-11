Nick Neal nowym koszykarzem Legii

Środa, 18 listopada 2020 r. 10:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Dziś koszykarska Legia zakontraktowała nowego zawodnika - nasz zespół wzmocni amerykański rozgrywający, Nickolas Neal, który do tej pory występował w HydroTrucku Radom. Neal wczoraj rozwiązał umowę z radomskim zespołem za porozumieniem stron, a dziś brać będzie udział w treningu legionistów przed piątkowym meczem z GTK Gliwice. Amerykanin ma wzmocnić nasz zespół na pozycji numer 1, gdzie wspierać będzie Justina Bibbinsa.



32-letni zawodnik w obecnym sezonie rozegrał 13 meczów w Energa Basket Lidze, w których notował średnio 14,9 punktu na mecz oraz 4,6 asysty. Wcześniej występował w chorwackim Alkarze Sinj, w Gruzji oraz we Włoszech.



- Nick ma u nas wspomagać często Justina Bibbinsa na pozycji rozgrywającego, ale obaj zawodnicy mogą też przebywać na boisku w tym samym czasie. W ostatnich meczach bardzo mocno dała nam się we znaki taktyka przeciwników, czyli duża presja, nacisk na Justina. Tak naprawdę do tej pory nie mieliśmy drugiego rozgrywającego więc potrzebowaliśmy zmiennika na tej pozycji, kogoś kto odciąży Justina. Przy naszych kłopotach z kontuzjami zdecydowaliśmy się na taki ruch. Nick Neal pokazał się w Energa Basket Lidze z dobrej strony, to była najlepsza opcja dla nas - powiedział Wojciech Kamiński, trener Legii Warszawa.



Imię i nazwisko: Nickolas Neal

Data i miejsce urodzin: 17.11.1988, Detroit (USA)

Wzrost: 178 centymetrów

Pozycja: rozgrywający



Dotychczasowe kluby:

2020/21: HydroTruck Radom (EBL) - 13 meczów, śr.14.9 pkt., 2.4 zb., 4.6 as.

2019/20: KK Alkar Sinj (Chorwacja, A1 Liga) - 20 meczów, śr. 30.8 min. gry, 18.3 pkt., 3.8 zb., 5.5 as.

2018/19: BC Cactus Tbilisi (Gruzja, SuperLiga) - 18 meczów, śr.33.1 min. gry, 16.1 pkt., 3.8 zb., 4.4 as.

2017/18: Tskhum-Abkhazeti (Gruzja, SuperLiga) - 32 mecze, śr. 32.4 min. gry, 16.9 pkt., 2.5 zb., 5.0 as.

2012 – 2016: Sunshine BK Vieste (Włochy, Serie C Silver)

2010-2012: Purdue-Northwest Falcons (USA, NAIA)