Rezerwy Legii rozbiły Huragan Morąg w ramach 17. kolejki. W pojedynku na dole tabeli, KS Wasilków okazał się lepszy od Olimpii Zambrów. Świt nie wykorzystał szansy na zbliżenie się do lidera i przegrał u siebie z GKS Wikielec. W ciekawie zapowiadającym się spotkaniu, Znicz Biała Piska podzielił się punktami z Unią Skierniewice. Wyniki 17. kolejki III ligi gr. 1 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0-1 (0-1) GKS Wikielec Broń Radom 2-2 (1-1) Ruch Wysokie Mazowieckie Ursus Warszawa 3-1 (1-0) RKS Radomsko KS Wasilków 3-0 (0-0) Olimpia Zambrów Legia II Warszawa 5-0 (1-0) Huragan Morąg Błonianka Błonie 1-2 (1-0) Polonia Warszawa Concordia Elbląg 0-0 Lechia Tomaszów Mazowiecki Sokół Aleksandrów Łódzki 0-2 (0-1) KS Kutno Znicz Biała Piska 2-2 (2-1) Unia Skierniewice Pogoń Grodzisk Mazowiecki /przełożony/ Pelikan Łowicz 6.03.2021 (SO) g.13:00 - Legionovia Legionowo - Jagiellonia II Białystok

